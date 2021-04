Los planes del Valencia CF para el próximo curso

El Valencia CF trabaja en el proyecto de la próxima temporada, consciente de la necesidad de aumentar el nivel competitivo de la plantilla. Los malos resultados y la mala imagen dada por el equipo durante este curso, obligan a la entidad a dar un giro de 180º que reconduzca la situación de un club a la deriva.

Según ha podido saber la Cadena COPE, los cimientos del nuevo proyecto pasan, en primer lugar, por un cambio en el banquillo. Javi Graciaestá firmando la tercera peor campaña en la historia del club. La peor si solo contabilizamos los años en los que LaLiga concede tres puntos al vencedor. Al margen de los resultados, la imagen del equipo, su mensaje al exterior y su falta de confianza constante en los actuales gestores le han llevado a estar fuera cuando finalice el curso. Como ya explicamos, a pesar de tener contrato en vigor, ambas partes pueden ejecutar una cláusula de salida para separar sus caminos, pagando una pequeña indemnización. Y esa es la intención.

Diego Martínez en el banquillo che



Tal y como adelantamos el pasado 19 de marzo en COPE, Diego Martínez (Granada CF) es el favorito. También está José Bordalás (Getafe CF). Son los nombres que, actualmente, encabezan la lista de candidatos a coger las riendas a partir del próximo verano. Ambos encajan en el perfil que busca la entidad de Mestalla. El primero termina contrato en el club andaluz y ha rechazado la propuesta de renovación. Considera al Valencia un club grande, pero tendrá que saber qué proyecto le presentan. Bordalás tiene un año más en el conjunto azulón, con un contrato alto y cláusula de rescisión, pero su situación en Madrid ha empeorado considerablemente en el último año. Acertar en el inquilino del banquillo che es, en estos momentos, la principal obsesión y el primer paso a dar para asentar las bases del nuevo proyecto.

El siguiente paso será la confección de la plantilla. La criba dura se llevó a cabo el pasado verano. La crisis económica, la pandemia y el no disputar competiciones europeas llevaron al Valencia a realizar las ventas del núcleo duro del equipo. Parejo, Ferran, Rodrigo, Coquelin, Kondogbia, Garay… fueron algunos de los futbolistas más importantes que no continuaron en la disciplina che. La columna vertebral del último Valencia campeón. Una operación que fue acompañada por la ausencia de refuerzos. Lo que debilitó al club tanto en lo deportivo como en su propia imagen. No supo medir las consecuencias de sus actos y el resultado fue nefasto. De hecho, el abandono que supuso aquello, ha llevado a instaurar el miedo y la incertidumbre entre los aficionados, de cara a un posible futuro desolador. Desde el club, aseguran que lo peor en materia deportiva ya se ejecutó y que, este verano, habrá que seguir vendiendo, pero con mayor equilibrio entre las salidas y las entradas.

La plantilla actual



El próximo mes de junio, finalizan contrato Eliaquim Mangala y Kevin Gameiro. Ninguno continuará. También terminan su relación con el club los tres futbolistas cedidos en el mercado de invierno. Ferro (hay una opción para prolongar su cesión un año más), Christian Oliva (opción de compra de cinco millones) y Patrick Cutrone (sin opción). Todo hace indicar que ninguno seguirá vinculado y regresarán a sus respectivos clubes de origen.

En 2022, acaban su relación: Wass, Kangin, Cheryshev, Jason, Sobrino y Piccini. De todos ellos, solo el futbolista danés está en condiciones de mejorar su contrato. Considerado el quinto capitán del vestuario, tanto el club como el jugador quieren prolongar su relación por más tiempo. Y parece que están condenados a entenderse. Todo lo contrario que sucede con Kangin Lee. El futbolista coreano, considerado como uno de los abanderados de presente y futuro en el proyecto, ha rechazado las propuestas de renovación ofrecidas hasta la fecha por el club. Es un secreto a voces que no quiere seguir y, por ello, el Valencia hará lo posible por venderlo. De hecho, ya le comunicaron en invierno que trajera ofertas. Cheryshev, Jason, Sobrino y Piccini también están en el mercado.

Kangin y Guedes están en la rampa de salida



La prioridad en el Valencia es dejar salir antes de entrar. En la rampa de salida, los nombres que encabezan la lista como recaudación más importante son tres. Jasper Cillessen (2023), Gonçalo Guedes (2024) y Kangin Lee. Por amortización y salario, el holandés y el portugués son las ventas que más aliviarían las arcas. El caso del coreano, ya contado, tiene como motivo que no quede libre para negociar con otro club a partir de enero de 2022. Cedidos como Javi Jiménez o Jorge Sáenz, tampoco entran en los planes del club. Mouctar Diakhaby termina en 2023 y también está en el mercado. Su rendimiento ha bajado y se escucharán ofertas por él. Otra situación controvertida es Maxi Gómez (2024). El delantero uruguayo no está rindiendo al nivel esperado y, a pesar del buen cartel que tiene, su futuro es una incógnita. Los técnicos sí cuentan con Uros Racic (2024). El mediocentro serbio está siendo una de las pocas noticias positivas dentro de la plantilla, pero también quedará marcado por el mercado.

El mensaje del Valencia, de cara a sus estandartes, es claro. No existe voluntad alguna en vender a José Luis Gayà ni Carlos Soler. El lateral de Pedreguer, finaliza en 2023 y ya ha habido varias reuniones para acercar posturas y mejorar su contrato. La intención, por ambas partes, es la de no tener prisa por ampliar, esperar a la Eurocopa y volver a hablar. Carlos Soler amplió su contrato, también hasta 2023. En el club quieren que los dos sigan siendo los capitanes del vestuario.

Los posibles refuerzos vendrán marcados por las ventas. La intención de la dirección deportiva es, al menos, incorporar un futbolista por línea. El margen económico es escaso pero consideran que, a diferencia del mercado estival anterior, se podrá aumentar el nivel competitivo del grupo.

El Valencia trabaja en la renovación de Koba



En cuanto al proyecto de cantera, el próximo jugador en renovar debe de ser Koba Koindredi. Ambas partes han intensificado las conversaciones en las últimas semanas y si no cambia nada, sellarán su nuevo compromiso. También se está negociando con Jesús Vázquez. Al lateral valenciano le gustaría seguir y en ello está, pero quiere saber qué proyecto tiene pensado el Valencia para él. Además del interés de clubes españoles, tiene ofertas de la Bundesliga y de la Serie A. Por su parte, Fabio Blanco, jugador del juvenil, ha rechazado la propuesta de renovación y no seguirá.