Los goles de la confianza

El Mundial de Qatar 2022 ha obligado a detener la competición liguera, pero ya es momento de ponerse a punto para el regreso. Los equipos llevan varias semanas trabajando como si se tratara de una pretemporada veraniega y jugando partidos amistosos. El Valencia CF es uno de los conjuntos que más pronto empezó a trabajar y suma dos victorias en dos partidos. El total es goles a favor asciende a los 12, con los ocho anotados al Leeds United Sub-21 y los cuatro al Clermont francés.

Unos goles que están muy repartidos. Incluso los canteranos han aprovechado para ver portería y reivindicarse. Para eso sirven habitualmente las pretemporadas estivales, por lo que no iba a ser menos esta de invierno. Marcos André y Samu Castillejo comparten el liderato de la tabla de goleadores de esta preparación durante el Mundial. Ambos registran tres tantos y han vuelto enchufados del período vacacional. No le vendrán nada mal al delantero brasileño, que en el primer tramo de temporada acumula un único tanto y sólo ha disputado 365 minutos de competición. El rendimiento del verano no se ha visto reflejado durante LaLiga, pero esta segunda parte de la temporada es una reválida para él. Un Marcos André que en próximas fechas obtendrá de forma definitiva la nacionalidad española, tal y como contamos en COPE, tras el error en la citación de esta semana.

Samu Castillejo fue un fijo para Gattuso al comienzo de temporada, pero después se perdió cuatro partidos por lesión y no ha vuelto a disputar los 90 minutos. Esta pretemporada le servirá para coger ritmo y confianza de cara al regreso. De momento es el único jugador que ha visto portería en los dos amistosos invernales junto a Hugo Duro. El delantero madrileño también necesita confianza para revertir el comienzo de temporada, donde su importancia ha caído mucho con respecto a la campaña pasada. Son poco más de 300 minutos los que suma el ariete.

Entre los goleadores está también Samuel Lino, lo más destacado del primer tramo de competición. Su desborde y hambre por la portería le han dado mucho al cuadro valencianista en los duelos previos al Mundial. Kluivert también marcó ante el Clermont Foot. Gattuso se ha mostrado siempre exigente con él y le sigue apretando mucho al extremo desde la banda.

Doce goles y siete goleadores





En clave cantera, Fran Pérez ha visto puerta en dos ocasiones, con los tantos que le marcó al Leeds United Sub-21. El extremo ya sabe lo que es jugar con el primer equipo y, tras ser el máximo goleador del filial la pasada temporada, aspira a que su peso sea ascendente en la primera plantilla. El juvenil Martín Tejón también sabe lo que es marcar esta pretemporada en sus primeros minutos con el primer equipo. Algo que no es nuevo para el talentoso mediapunta, ya que ve portería y asiste con bastante frecuencia en el Juvenil A. El año pasado jugó también en el Valencia Mestalla.

El viernes hay otra oportunidad ante el Nottingham Forest para seguir cogiendo forma y reivindicándose. El partido será a las 19.30h y servirá como un acto de celebración del Centenario de Mestalla. Se trata del penúltimo amistoso del Valencia CF antes del regreso de LaLiga. Lo cerrará la próxima semana ante el AZ Alkmaar.