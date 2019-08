Los árbitros buscan la transparencia

La controversia que está despertando la nueva normativa en la Liga de fútbol conlleva la necesidad de dar explicación y argumentos a las decisiones arbitrales que más polémica están generando.

Para ello, la Federació de futbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) quiere dar visibilidad a este debate y exponer directamente la visión arbitral al respecto. El colegiado Vicente Lizondo Cortés (que dirigió partidos en Primera división desde 2003 a 2008) ha profundizado sobre la nueva normativa en una charla dirigida a los medios de comunicación.

Las barreras, los pisotones y las líneas de fuera de juego han sido algunos de los argumentos explicados

Uno de los asuntos más controvertidos ha sido el de la ubicación de los jugadores atacantes en las barreras defensivas. La nueva reglamentación exige que haya al menos un metro de distancia entre los unos y los otros, algo que, presumiblemente, no sucedió en la falta que dio pie al penalti a favor de la Real Sociedad el pasado sábado en Mestalla. Sin entrar a valorar si hubo error del árbitro o no, Lizondo Cortés ha querido enfatizar que la cuestión es si el atacante (en este caso Odegaard) llega a molestar a los defensores con su posición o no.

Otro de los puntos importantes ha sido el de las entradas por detrás que alcancen el tendón de aquiles de uno de los jugadores, acción que le costó la tarjeta roja a Modric y a Jorge Molina, pero no a Janujaz en una jugada muy similar con el valencianista Gabriel Paulista. Despejada la duda de la intencionalidad (que no se juzga), sólo se dirime la intensidad del pisotón del infractor.

Por último, Lizondo Cortés también ha explicado que se trazarán las líneas de fuera de juego de manera pública (incluidos los videomarcadores del campo) siempre que haya revisión del VAR.