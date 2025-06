Lopez-Arostegui: "Soy feliz en Valencia, no estoy preocupado con mi renovación, estoy enfocado en ayudar al equipo"

Lopez-Arostegui: "Soy feliz en Valencia, no estoy preocupado, me voy a dormir tranquilo"

El Valencia Basket se clasificó el miércoles por la noche para las semifinales de la ACB al imponerse al Dreamland Gran Canaria en el segundo partido de la serie. Todos los focos fueron para Jean Montero y su histórica actuación, pero a todo el mundo le llama la atención la pérdida de protagonismo de un campeón de Europa con la selección española. Por eso COPE quiso pulsar su estado de ánimo y comentar cómo van las negociaciones para su renovación.

Xabi López-Arostegui fue el segundo jugador menos utilizado el lunes en el primer partido de los cuartos de final (12:20 minutos), por delante de Joel Soriano (7:25). En el segundo choque, el dominicano ni siquiera fue utilizado y el guipuzcoano tan sólo disputó siete minutos treintaiún segundos. Sestina, con el tobillo derecho lastimado, con 9:24, o De Larrea, con 11:01, disfrutaron de más tiempo de juego. Aún así le dio tiempo a anotar un triplazo desde una esquina, con falta, en un momento delicado. Tenga más o menos minutos, Xabi no se esconde.

VBC López-Arostegui anota un triple desde la esquina

Buenas tardes , ¿qué tal?

Hemos llegado hace nada, con ganas de llegar para comer y descansar un poquito. Aún no hemos comido. Cuando llegue y, después, a aprovechar la tarde para descansar del viaje, que ha sido cómodo. Hemos salido alrededor de las 10. Hemos aterrizado hace poco. Tenemos tarde libre, así que a recuperarse del partido y del viaje, y a preparar las eliminatorias.

¿Qué hace un profesional, qué hace Xavi López Arostegui cuando Pedro Martínez abre la mano y os deja descansar?

Pues lo que hacemos todos, ¿no? Estar con la familia, aprovechar el tiempo en casa, que cuando estamos de viaje se echa de menos, estar con los perros, dar un paseo y hacer los recados de toda la vida.

VBC Xabi López-Arostegui es un jugador muy querido por la Fonteta desde que llegó hace 4 temporadas al Vaencia Basket

¿Es usted muy de darle muchas vueltas al partido cuando pasa? ¿Le cuesta dormir?

Siempre le das alguna vuelta a algunas jugadas, ¿no?. Siempre algunas se han quedado un poco grabadas. Normalmente suelen ser más cosas a mejorar que las buenas. Antes, igual, me costaba más. Ahora también he aprendido un poco a no andar dándole vueltas a la cabeza porque ya una vez acabado el partido no puedes hacer nada. A revisar al día siguiente, ahí ya intentar analizarlo todo. Aprovechar esa noche para descansar al máximo y, al día siguiente, coger los errores como aprendizaje y hacer una lectura del partido. Pero últimamente me cuesta menos dormir.

Xavi, ¿es usted bastante autocrítico contigo mismo?

Sí, como habéis dicho, recién cumplí los 28 años y aún tengo mucho margen. Me gusta siempre ir en esa dirección. Siempre aceptar las críticas de manera constructiva, siempre que vayan en esa dirección. Todos tenemos que tener esa ambición de querer mejorar, no ser conformistas. Entonces intento aprovechar al máximo los momentos, ya sea en pista, a nivel de juego, o también de aprendizaje con vídeo o tema físico. Al final, en el mundo del deporte, hay mucha ambición de querer mejorar, con competencia y siempre hay que estar con esa predisposición.

Nunca es fácil ganar a Gran Canaria en su pista de Gran Canaria. Ustedes lo hicieron el miércoles...

No, sin duda. Ya han pasado años y esta temporada pasamos un bachecito. Pero a este momento del año hemos llegado centrados, físicamente con casi todo el mundo sano, con las pilas cargadas y con ganas de hacerlo bien. Esa primera eliminatoria contra Gran Canaria sabíamos que no iba a ser fácil. Es un rival que nos lo ha puesto difícil en diferentes momentos del año y el jugar allí tampoco suele ser fácil para el Valencia Basket en los últimos años. Hemos hecho un papel muy serio en esta eliminatoria, desde el primer partido. En el segundo rematamos el trabajo ante un rival muy competitivo y que nos puso cosas muy difíciles en su casa.

Siempre se destacan las virtudes ofensivas del equipo, pero en esta serie hemos visto al equipo muy agresivo en defensa...

Creo que durante una gran parte del año hemos tenido un ritmo muy alto, a nivel ofensivo sobre todo. Cuando llegan estos momentos, con eliminatorias, es difícil mantener ese ritmo de anotación. Hemos demostrado que somos capaces, pero es cierto que cuanto menos puntos concedas al rival, más margen de poder ganar tienes. La defensa es una parte muy importante.

Ahora llegan las semifinales contra Laguna Tenerife, donde la defensa será nuevamente clave. ¿Cómo lo ve?

Hacemos mucho hincapié en eso, como equipo, en la mejora de la defensa con el vídeo. Los rivales también hacen su trabajo. Ahora tenemos al Tenerife, que también es un equipo muy trabajado, que van a preparar el partido muy bien, para saber cuándo atacarnos. Tenemos que estar muy atentos y preparados, porque entre partido y partido cambiará la eliminatoria. Ahora es un poco juego de táctica, saber adaptarse en poco tiempo a esos cambios tácticos y a las variantes. Así que bueno, todo el mundo está con ganas, tenemos una oportunidad por delante bonita y hay que aprovecharla.

¿Con qué sueña el vestuario de Valencia Basket?

Nosotros no hablamos, no nos decimos "vamos a por la liga". Ojalá, pero todos sabemos los pasos que tenemos que dar y lo que está al final del camino. En este punto, pues lo que nos decimos es "ya que estamos aquí, vamos a muerte, a por todo" Si no, nos cogeríamos vacaciones en mayo. Así que este mes, a tope. Así que todo el mundo está con ganas, con ambición, pero muy conscientes de que aún se ve lejos, porque tenemos nada más y nada menos que cinco partidos posibles contra Tenerife. Ellos han demostrado, aunque le robamos ese factor cancha en las últimas jornadas, que han estado toda la temporada regular ahí arriba, con el Madrid, Málaga y nosotros. Son un rival muy importante, nos lo va a poner difícil. Así que con ganas. La gente está con ganas y con motivación.

¿Cómo está usted con el tema de su renovación, que no parece cerrarse? El 17 de enero, antes de visitar a Unicaja, le preguntamos por su futuro decía que aún se había hablado, pero que estaba muy contento en Valencia, que esperaba que el club también con usted... ¿Ha cambiado algo de eso en los últimos meses?

Sigo bastante contento. Cierto que ahora estoy teniendo un poco menos de protagonismo y espacio en el equipo, menos que a principios del año. Pero ahora estoy enfocado sobre todo en que el equipo gane partidos porque al final es de lo que se trata esto. El baloncesto es un juego en equipo y ahora me está tocando a mí dar un pasito atrás. Me gustaría poder ayudar al equipo más, porque creo que lo podría hacer. Pero, como os he comentado, esto es un deporte de equipo, así lo entiendo y, en lo que pueda ayudar, ayudaré. Es mi objetivo. Al final del año pues se verá, estoy enfocado ahora mismo en lo que tenemos delante.

¿Pero usted está bien físicamente?¿Tiene algún problema, alguna lesión?

No, nada. Sigo haciendo todo lo que depende de mí. Sigo haciendo mis rutinas, mis hábitos desde el primer día que llegué aquí, de trabajar durante los entrenos, todo. Por lo que yo tengo entendido, Pedro está contento conmigo, con cómo está saliendo el año, con la manera de trabajar y a ese nivel lo que depende de mí lo estoy haciendo. Me gustaría poder ayudar un poco más al equipo, pero son cosas que tampoco dependen de uno mismo a este nivel. Tampoco creo que tenga que andar perdiendo el tiempo en darle más vueltas. Es verdad que a veces es imposible no pensar, pero, al final, como habéis dicho, llevo cuatro años aquí y me he sabido adaptar siempre, intentando ayudar al equipo con una faceta u otra. Cuando tenía también más opciones de tener protagonismo y minutos, sobre todo en ataque. Este año era una faceta que quería recuperar, hemos trabajado para hacerlo y ahora, que nos lo jugamos todo, si mi papel es otro, pero puedo aportar lo que ayude, pues adelante con ello. Y si así conseguimos, pues será mérito de todos, así que me he enfocado en eso.

Mirando las estadísticas en los dos últimos partidos, en el playoff, usted ha sido de los menos utilizados. Su agente está negociando con el club pero hay distancia en las posturas. ¿Está preocupado con esa situación, por no vestir de taronja el próximo año en el Roig Arena?

No, preocupado no, ya lo he dicho antes, creo que lo que depende de mí lo estoy haciendo y, cuando uno hace eso, pues tiene que irse a dormir tranquilo. A ese nivel pues lo hago.

Le hacemos la pregunta de otra manera. ¿Tienen que estar preocupados los aficionados de Valencia Basket con la situación de Xabi López Arostegui?

No, tampoco. Creo que el tiempo dirá que es lo mejor, que el club también decidirá si quiere que yo esté con ellos. Tenemos que hablar y ver un poco cómo acabamos el año. Ya lo he dicho, llevo 4 años en Valencia y estoy súper a gusto, feliz. Estoy centrado en eso, en acabar bien la temporada, porque precisamente de los 4 años que llevo nunca he estado en esta situación, en unas semifinales con factor cancha a favor. Quiero disfrutarlo, ayudar al equipo, centrarme en lo que depende de mí y estar siempre a disposición de Pedro para luchar por rascar todo lo que se pueda. No hay que ser conformista. Ayudar al equipo siempre, pero intentar también mejorar y pensar en uno mismo.