López Arostegui: "Baskonia es un señor rival y así lo afrontamos"

¡Qué ganas!

Todo el año se decide en este mes. Un rival importante con jugadores de un gran nivel y con ganas de hacerlo muy bien en casa

El formato

Me gusta el formato. No le he dado vueltas. Cuantos más partidos, mejor para el publico. Hay que dar importancia a cada partido. Más ventaja para el que mejor empiece. Hay que hacerse fuertes en casa.

Uno de Getxo contra Baskonia

Casualidades. Así vendrá mi familia cuando juguemos allí. Es un buen reto

Experiencia

Partidos físicos al máximo nivel. Lo tenemos que saber y que no nos pille por sorpresa

Primer año en València

El comienzo fue difícil. Llegue lesionado y me operaron. Ahora estoy muy feliz, el club me arropó desde el inicio. Estoy disfrutando en la pista y he ido creciendo

Sueño de NBA

No lo he pensado mucho. Tuve invitaciones a campus de más joven. Son experiencias muy bonitas. Si algún día llega la oportunidad, ojalá, pero estoy centrado en el día a día y hacer mejor al equipo





Hasta 2025

Poco habitual es verdad. Una apuesta por el jugador nacional en Valencia, reflejo de la politice del club. Me siento muy a gusto y me impulsó a venir

Habla en catalán con un normacedonio

Neno llego a Badalona con la misma edad que yo e hicimos nuestra relación en catalán. Toda la gente nos lo dice. Es con el único que hablo catalán. Es curioso

Rival

Acabar tercero la liga acb es reflejo de donde queremos estar y el club que queremos ser. Llegamos con confianza y ratificando la buena temporada que hemos hecho. Baskonia es un señor rival y lo afrontamos como lo que es

¿A dos o tres victorias?

No lo sé. Ellos intentaran implantar un juego físico muy alto y nosotros tenemos una plantilla mucho más extensa