El Levante UD se va de vacaciones por detrás del Valencia CF

La canción se la saben de memoria los granotas. Y esta temporada tampoco será y el Levante UD, con 41 puntos, acabará por detrás del Valencia CF en la clasificación. Fue un querer y no poder durante todo el partido, pero la realidad es que tras el descanso el Cádiz CF ni siquiera chutó a portería. Pero es que el Levante UD sólo tuvo la ocasión que Melero tradujo en gol y un cabezazo de Roger que se escapó por poco ya en el descuento. Con el empate, el equipo de Paco López acaba la temporada sin ganar en las últimas ocho jornadas y con un poso peligroso de cara al futuro.

Saludo de Paco López y Álvaro Cervera



El partido no empezó nada mal, con una jugada de Toño de otra época que Roger resolvió con el muslo para mandar el balón adentro. Pero el Levante UD quiso ser fiel a su final de temporada y volvió a fallar en área propia. Por el costado de Toño llegó el centro que Negredo remachó sin oposición. El segundo, un golazo de Akapo, fue un retrato de lo que puede llegar a ser el cuadro granota. Un saque de esquina a favor del Levante UD que el adversario convirtió en gol con una transición comodísima sin defensas a los que driblar. El público lo pagó con Rober Pier, horrible en la primera mitad, pero tan desprotegido como siempre con un Malsa transparente.

Roger celebra el 1-0



El descanso no cambió mucho el guión. Sin embargo, la despedida a Augusto Fernández (con sus compañeros haciéndole un pasillo) despistó el Cádiz CF, que se vio sorprendido por un buen pase de Bardhi a Roger para que éste cediera en el punto de penalti a Melero. No es complicado comprobar que cuanto más cerca del área rival esté Melero, mucho mejor. Tiene guasa, por cierto, que saliera despedido con honores el jugador del Cádiz CF y con Toño sobró con un puñado de aplausos para decirle adiós después de siete temporadas en València. Hasta el final, poca cosa. Cantero aprovechó su rato para confirmar un día más que para nada desentona y que no se entendería que no estuviera el 15 de agosto para el inicio de la Liga.

Y el público volvió al Ciutat

Cinco mil abonados del Levante UD volvieron este viernes al Ciutat de València 439 días después del último partido de la Liga con público en una jornada especial, marcada por la entrada escalonada, con mascarilla, distancia de seguridad y en la que pudieron disfrutar por primera vez de la remodelación del estadio en el duelo ante el Cádiz. A las 19:30 horas se abrieron los accesos al estadio del Levante UD para los cinco mil afortunados, quienes habían recibido instrucciones precisas para entrar en un horario exacto y por una puerta concreta del estadio con la única posibilidad de dirigirse directamente a su asiento.

Bardhi fue uno de los más destacados



En los tornos de entrada no faltaba el gel desinfectante ni las botellas de agua, el único alimento permitido dentro del campo. Para los olvidadizos, el Levante entregó gratuitamente una mascarilla FFP2 a cada seguidor, ya que es la protección obligatoria para este partido.

El público ovacionó al equipo de Paco López al saltar al campo para calentar y el ‘speaker’ del Ciutat de València dio asimismo la bienvenida a su hinchada, a la que deleitó con juegos de luz y sonido hasta que antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los levantinistas fallecidos en la temporada 20-21.