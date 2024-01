El Levante UD tropieza en la misma piedra en Anduva

El Mirandés ha salvado un punto en el descuento tras empatar contra el Levante (1-1) en un partido en el que hubo mucha igualdad y donde los locales no dejaron de creer hasta sumar un empate de valor no sólo para la permanencia sino por la entidad de un rival lanzado en busca del ascenso directo a Primera.



Salió a por todas el Levante, los de Calleja avasallaron a los de Lisci con una posición muy adelantada y mucha llegada. Fueron tres en los primeros minutos y en una de ellas Bouldini, a pase de Carlos, Álvarez llegó a marcar pero el gol fue anulado por fuera de juego.



No fue el día de los de Lisci. Gabri perdió una contra clara tras un pase de Carlos Martín pero la jugada acabó en nada y después fue el propio delantero, pero no hubo suerte para los locales.



A pesar de que el equipo granota empezó más ofensivo, las fuerzas se igualaron y el Mirandés empezó a hacer daño por las bandas. En una de esas el travesaño evitó que los locales se adelantarán antes del descanso. Fue una jugada en la que Gabri recibió en la banda izquierda pero su disparo se estrelló contra la madera.



La igualdad se rompió con un zapatazo del levantinista Carlos Álvarez, quien marcó (0-1) al filo del descanso de un fuerte disparo que el meta Ramón Juan no pudo atajar.



Tras el descanso, el partido mostró otra cara muy distinta porque el ritmo se moderó y los equipos apenas tuvieron llegadas. Los de Lisci creyeron en el empate, especialmente por los destellos de calidad de Chaira, pero fue Jonathan Gómez quien tuvo una de las más claras para empatar.



Pareció más cercano el gol jabato pero el Levante tiró de oficio para mantener la ventaja. La apuesta en ataque por Carlos Martín le salió bien a Lisci que en el descuento, con un remate por la izquierda desde el centro del área, empató el partido (1-1).



El centro lo puso Pablo Ramón desde la derecha, sin peligro, pero Buba erró en el despeje y el balón muerto lo aprovechó Carlos Martín, a través de un reverso con el que acabó introduciendo el balón en la portería de Andrés Fernández.



Ficha técnica:



1-Mirandés: Ramón Juan; Rubén Sánchez (Barbu min 90), Tachi (Leschuer min 65), Sergio Barcia, Pablo Ramón, Jonathan Gómez (Alcedo min 90); Chaira, Reina (Durdov min 65), Álvaro Sanz, Gabri; Carlos Martín.



1-Levante: Andrés Fernández; Capa, Dela, Rubén Vezo, Álex Valle (Sangre mim 87); Algobia, Oriol Rey, Pablo Martínez (Cantero min 76) ; Carlos Álvarez (Rober Ibáñez min 87); Bouldini (Brugué min 61) y Dani Gómez (Lozano min 76).



Goles: 0-1 M.44: Carlos Álvarez. 1-1 M.92 Carlos Martín



Árbitro: Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Amonestó a Alesio Lisci (min 55) por los locales y Bouldini (min 26), Dani Gómez (min 68), Andrés Fernández (min 86) por los visitantes



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23ª celebrado en el Estadio Municipal de Anduva.