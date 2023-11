El Levante UD se siente “robado” en Leganés

El Leganés demostró una vez más, remontando para ganar a un aspirante al ascenso como el Levante (2-1), que su liderato no es casualidad, que mientras habla públicamente de la salvación como objetivo está preparado para la gloria si ésta viene a buscarle.



Cómodo sobre el colchón de puntos que le dio su victoria previa contra el Cartagena, en una jornada en la que muchos de sus rivales directos tropezaron, afrontaba el Leganés un duelo complicado ante un equipo al que solo había ganado una vez en los últimos doce precedentes oficiales.



Encaró la cita de nuevo con defensa de cinco, el recurso que le había servido para poner cemento a su portería en los últimos seis enfrentamientos oficiales. Sin embargo, no hay solidez defensiva que frene un gol como el que marcó de falta Pablo Martínez en el minuto 14, un golpeo impecable desde una esquina del área que se coló por una escuadra.



La diana dio poso a los visitantes, que a partir de ese momento se centraron en ordenarse atrás y dejar la iniciativa al bando leganense. Incómodos en ese papel, a los de Borja Jiménez les costó adaptarse ante las dificultades de encontrar jugadores entre líneas.



Cumplió con esa labor por momentos Seydouba Cissé. El guineano tuvo una de las ocasiones más claras, un golpeo desde el borde del área que se marchó desviado. También pudo lograr el empate Miguel de la Fuente, pero su tiro con poco ángulo lo bloqueó con seguridad Joan Femenías.



Buscar la igualada exigía algo más que eso y por ello de los vestuarios tras el descanso salió el anfitrión con Julián Chicco en lugar de Luis Perea y Diego García en el de Aritz Arambarri, cambio éste de gran vocación ofensiva en la medida en que suponía renunciar a un central por un delantero centro.



La apuesta resultó acertada, como muchas de las que ha hecho el técnico en lo que va de curso. En una de sus primeras apariciones García capturó un pase en profundidad de Dani Raba y embistió rumbo a la portería. Le acompañó Miguel de la Fuente hasta que fue derribado por Ander Capa dentro del área mientras intentaba ocupar posición de remate.



El delantero forzó el penalti y el delantero lo transformó, a lo Panenka, como exhibición de la confianza que destila en las fechas más recientes.



El equilibrio dio alas a los de casa, en comunión con una afición volcada en la causa de la remontada. Y no necesitaron mucho tiempo para sellarla ya que en el minuto 65 un centro de lujo de Jorge Miramón lo cabeceó con jerarquía Raba para hacer el segundo.



Desde entonces le tocó al Leganés picar piedra, que también sabe hacerlo y muy bien cuando la situación lo requiere, para cerrar un triunfo que le permite dormir a siete puntos del segundo clasificado.



El Levante, que acabó con uno menos al lesionarse Capa y no tener más cambios, suma su cuarto encuentro liguero consecutivo sin ganar.



- Ficha técnica:



2 - Leganés: Diego Conde; Miramón, Arambarri (Diego García, min.46), Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa; Perea (Chicco, min.46), Undabarrena, Cissé; Raba (Portillo, min.75) y Miguel de la Fuente (Ureña, min.85).



1 - Levante: Femenías; Capa, Postigo (Álex Muñoz, min.46) (Dela, min.73), Rubén Vezo, Álex Valle (Navarro, min.80); Carlos Álvarez, Rey, Kochorashvili (Clemente, min.80), Pablo Martínez; Dani Gómez y Romero (Cantero, min.73).



Goles: 0-1, m.14: Pablo Martínez. 1-1, min.56: Miguel de la Fuente. 2-1, min.66: Raba.



Árbitro: Milla Alvéndiz (colegio andaluz). Amonestó a Quique Álvarez, segundo entrenador del Levante (min.47+), Undabarrena (min.53), Capa (min.68) y Chicco (min.90).



Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de Butarque ante 8.416 espectadores.