El Levante UD pide a gritos que acabe la temporada

Da igual que sea el peor Getafe en mucho tiempo. A este Levante UD falto de casi todo le cuesta muy poco perder. No fue una de sus peores actuaciones de los últimos meses, pero el equipo granota volvió a caer y ya van siete jornadas seguidas sin ganar. El viernes, por fin, despedida y cierre de la temporada ante el Cádiz en el Ciutat de València. Los cinco mil que vayan al campo podrán dictar sentencia sobre la campaña. ¿Histórica o una más en la elite?

El Levante, no se jugaba nada, hace tiempo que hizo los deberes. Por eso, Paco López, sin ninguna presión, hizo seis cambios respecto al último encuentro, el que empató 3-3 contra el Barcelona. Salieron nombres como Toño, Duarte, Roger, Aitor, Bardhi y Miramón para dar minutos a Malsa, Clerc, Dani Gómez, Coke, Cárdenas y Álex Cantero.

Malsa felicita a Melero por su gol

Mientras, Bordalás devolvió a la titularidad al uruguayo Mauro Arambarri, uno de sus pilares en los últimos cursos. Fue suplente ante el Celta y acudió a su presencia física para solucionar los agobios que atenazaban a un equipo que salió fuerte al partido. Con mucho más vigor que el Levante, el Getafe concretó unos buenos primeros veinte minutos, en los que presionó con mucho criterio sin dejar opciones a los hombres de Paco López, desbordados por la necesidad de su rival.

En ese tiempo, hizo casi todo lo que brilló en el acto inicial, con una ocasión clara para Ángel Rodríguez que desbarató Malsa justo cuando el delantero del Getafe iba a disparar ante la figura de Cardenas y con el tanto de Carles Aleñá. El jugador cedido por el Barcelona no desperdició una asistencia de Marc Cucurella para marcar con un disparo desde el borde del área. Curiosamente, el 1-0 frenó al Getafe, que, además, sufrió un contratiempo con la salida de Ángel del terreno de juego con una lesión muscular. En su lugar entró Jaime Mata, que antes del descanso protagonizaría la última ocasión de su equipo en los primeros 45 minutos con un disparo que se estrelló en el larguero.

Pero antes, el Levante, sin presión alguna, comenzó a carburar y a montar contragolpes efectivos entre la caraja del Getafe, que inexplicablemente bajó los brazos y se dejó empatar con un tanto de Gonzalo Melero a la media hora. Y pudieron ser más, pero Álex Cantero no acertó en un mano a mano ante David Soria. El Getafe, claramente, pedía a gritos el descanso. Demasiada presión encima pudo con el equipo de Bordalás, que, después de los primeros 45 minutos estaba salvado matemáticamente con las derrotas provisionales del Valladolid, el Eibar y el Elche.

Cantero volvió a ser titular

La deriva no era buena para el Getafe, que cedía demasiado terreno y necesitaba más estabilidad. Tal vez por eso, Bordalás no tardó en sacar al terreno de juego a uno de sus hombres con menos calidad pero con más espíritu. Quitó a Enes Ünal y puso a Allan Nyom para jugar con un solo delantero. Su apuesta por jugar al empate era arriesgada. Cualquier tanto en otro estadio, podía obligar al Getafe a ir a por una victoria apresurada. Y así ocurrió. El Elche se adelantó en Cádiz y, con el 1-1, se iba a jugar el descenso en Granada la última jornada.

Las ocasiones no llegaban por ningún lado y Bordalás dio otro giro a su idea poco antes conservadora. El gol del Elche cambió todo y entraron al partido Take Kubo y "Cucho" Hernández, que volvió a jugar después de unos meses lesionado. El Getafe necesitaba un milagro, porque no era capaz de generar nada. Se encomendó a un arreón aislado o a un gol del Cádiz.

Éste llegó en la bota de Kubo. Su disparo acabó con la incertidumbre. Demostró todo su potencial en solo unos segundos. El jugador japonés se desató como nunca esta temporada y por fin vio la luz. Igual que el Getafe, que se salvó para decir adiós a una temporada para el olvido.

Ficha técnica:

2.- Getafe: Soria; Damián (Iglesias, m. 75), Djené, Timor, Olivera; Aleñá ("Cucho" Hernández, m. 75), Maksimovic, Arambarri, Cucurella (Kubo, m. 73); Enes Ünal (Nyom, m. 56) y Ángel (Jaime Mata, m. 25).

1.- Levante: Cardenas; Coke (Miramón, m. 84), Rubén Vezo (Duarte, m. 46), Rober Pier, Clerc; De Frutos, Malsa, Melero, Morales (Giorgi, m. 71); Dani Gómez (Sergio León, m. 64) y Cantero (Roger, m. 64).

Goles: 1-0, m. 13: Aleñá; 1-1, m. 30: Melero; 2-1, m. 84: Kubo.

Árbitro: Cordero Vega (Comité Cántabro). Amostestó a Arambarri (m. 82), Kubo (m. 85), Iglesias (m. 88) y "Cucho" Hernández (m. 96) por parte del Getafe. Expulsó a Timor con roja directa (m. 91).

Incidencias: partido correspondiente a la penúltima jornada de LaLiga Santander disputado sin público en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe.