El Levante UD llora por las víctimas del incendio de València

El Levante UD aseguró este viernes estar "sobrecogido" por las consecuencias del incendio que este jueves asoló dos edificios en València y que ha dejado al menos cuatro fallecidos y confirmó que entre los catorce desaparecidos hay una familia de levantinistas con dos abonados el club, tal y como recoge la Agencia EFE.



"Hay una familia levantinista, con el padre y el hijo abonados del club pero hasta que no sea oficial no queremos dar ningún dato más. Pero estamos dolidos, tristes y consternados", apuntó Pablo Sánchez, presidente del club en una comparecencia especial.



La portavoz de la entidad, Maribel Vilaplana, trasladó el "más sincero pésame" del club a "todas las personas afectadas". "Estamos viviendo horas durísimas y ademas con la expectativa terrible de hacia a donde puede derivar", admitió.



"Es un día de mucha solidaridad de empatizar mucho con las familias de los fallecidos, con las personas que no saben del paradero de familiares, amigos o allegados y con las personas que han visto como en pocas horas las llamas han arrasado sus casas, sus hogares y sus recuerdos", apuntó Vilaplana que transmitió la "máxima admiración" por la actuación de los bomberos.

Sánchez aseguró que la tragedia ha consternado al club y explicó que el mismo jueves un representante del club se trasladó a las inmediaciones del edificio con ropa y chaquetas. "La gente estaba con frío y pasándolo mal", señaló el directivo, que explicó que se han puesto a disposición para ayudar "en lo que sea necesario".



El técnico Felipe Miñambres dijo que están dispuestos a apoyar en lo que puedan y explicó que tras haber siso suspendido el encuentro ante el Andorra de este sábado a petición del club valenciano ahora tienen que elegir una fecha para jugar. "Tenemos de plazo hasta el miércoles pero la propondremos pronto para jugar tras los tres días de luto pero ahora lo importante es lo que es", destacó.