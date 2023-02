El Levante UD corre hacia Primera

Con una pizca de suerte en el gol de Mohamed Bouldini antes del primer cuarto de hora, el Levante hizo este sábado los deberes y se colocó líder provisional de Segunda, a la espera de lo que haga la UD Las Palmas, después de derrotar con una buena dosis de sufrimiento al Andorra, que encadena la quinta derrota consecutiva.



Habían ganado el Granada y el Deportivo Alavés y sabía el Levante que no podía fallar en su carrera hacia el ascenso. Tuvo más y mejores ocasiones que el rival y tanto Joni como De Frutos pudieron sentenciar ante un Andorra que fiel a su estilo de toque nunca le perdió la cara al choque, pero le faltó acierto en las dos áreas.



Salió a toda velocidad el Levante, que ya había pisado el área rival a los treinta segundos con un pase filtrado de Pablo Martínez al que no llegó por poco Campaña, que se lesionó poco después. El Andorra a punto estuvo de aprovechar el cortocircuito del Levante por la lesión muscular de Campaña, pero Germán Valera no acertó en un mano a mano con Cárdenas en su mejor ocasión del primer acto.



Poco le duró la desconexión al Levante, poderoso todo el curso a balón parado, y que se adelantó gracias a la astucia de Bouldini y a la mala suerte de Ratti, que volvía a ser titular bajo palos en el Andorra. Salió el meta argentino a por un balón colgado y cuando lo tenía casi atrapado chocó con su compañero Mika Mármol, dejó el balón suelto y el delantero marroquí no perdonó el regalo (1-0, m.14).

Campaña se lesionó antes de los diez minutos de partido





Tuvo el 2-0 Bouldini en un cabezazo forzado tras un centro desde la derecha de De Frutos que se fue ligeramente desviado. Al Andorra no le cambió el guión el gol local, pues desde el inicio arriesgaba en la salida de balón, intentó dominar al Levante con la posesión y tanto Iván Gil como Germán Valera lo intentaron sin descanso.



Al vestuario llegaron los dos equipos sin más ocasiones en el zurrón y protestando al colegiado. El Andorra reclamó un penalti sobre Germán Valera, trabado en el área por Pepelu y Saracchi, mientras que el levantinista Iborra protestó al árbitro por una acción de remate dentro del área.



La segunda parte empezó como la primera, con un arranque eléctrico del Levante. Corrió por la banda derecha Pablo Martínez para asistir a Joni Montiel en el segundo palo y éste falló a puerta vacía. Acarició de inmediato el gol De Frutos, con un tiro cruzado que rozó el poste tras una buena acción individual.



Pero el Andorra se recompuso y se fue arriba en busca del empate, que lo merecía por su insistencia. Otra vez lo tuvo cerca Iván Gil, con un tiro dentro del área que se fue alto. Calleja y Sarabia movieron el banquillo con más de veinte minutos por delante y encerró entonces el Andorra al que en ese momento era líder provisional de la categoría.



Pero pese a tener el control del juego y la posesión, el Andorra solo tuvo una ocasión clara hasta el final. Fue tras revolverse Bakis dentro del área, pero su chut salió centrado y fácil para que despejara Cárdenas. Con la victoria, el Levante encadena dieciocho jornadas seguidas sin perder.



Ficha técnica:



1 - Levante UD: Cárdenas, Pubill, Vezo, Rober Pier, Saracchi, Pepelu, Iborra (Álex Muñoz, m.81), Campaña (Joni Montiel, m.8)(Rober Ibáñez, m.69), Pablo Martínez, De Frutos (Cantero, m.81) y Bouldini (Wesley, m.69).



0 - FC Andorra: Ratti, Petxarroman (Jacobo, m.84), Diego Alende (Jandro, m.76), Mika Mármol, Pampín, Iván Gil, Aguado, Bover (Héctor, m.68), Germán Valera (Carlos Martínez, m.84), Bakis y Almpanis (Bundu, m. 75).



Gol: 1-0, m.14: Bouldini.



Árbitro: Gálvez Rascón (Colegio madrileño). Amonestó a los locales Iborra y Vezo y al visitante Jandro.



Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo séptima jornada de la Liga SmartBank en el Ciutat de València ante 12.346 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del t1erremoto de Turquía y Siria.