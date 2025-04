Leticia Romero: "Estar en la Final 6 es un sueño, pero quiero estar el domingo compitiendo por llevarnos la Euroliga"

Valencia Basket femenino afronta el viernes, 20:30h, en el Pabellón Príncipe de Zaragoza, uno de los mayores retos de su corta historia. Se medirá en las semifinales de la Euroliga al potente Mersin Cukurova turco. Es la tercera participación de las taronja en la máxima competición continental y ya es un premio ser uno de los cuatro mejores conjuntos del continente. Pero el vestuario no se conforma, ni a pesar de haber caído en la Copa de la Reina de forma fea, ni con las importantes lesiones de Kristine Vitola y Queralt Casas. Con la capitana fuera de combate muchos ojos van a depositarse en Leticia Romero, la base canaria que acostumbra a asumir la responsabilidad en los momentos complicados de los partidos. COPE habló con ella para pulsar el estado anímico del conjunto.

Leti Romero, base de Valencia Basket, buenas tardes, cómo estamos.

Hola, buenas tardes, muy bien.

¿Qué tal está ese vestuario?

Bien, con ganas, con ilusión y la verdad que pensando en positivo y con ganas de empezar.

Lo de Queralt, ¿qué supone para ustedes? Su entrenador dijoe de ella que es el corazón del equipo...

Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que Queralt es el corazón del equipo. Es la que trae la intensidad, en defensa sobre todo, nos pone a todas las pilas y es una baja muy importante. Anímicamente, además, también es la capitana, pero hay que seguir, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Dar todas un paso adelante y juntarnos más para luchar por dar lo mejor de nosotras y sé que Queralt también va a estar en el banquillo dando lo mejor de sí y apoyándonos.

La temporada pasada en Huelva, con la lesión de Raquel Carrera en plena Copa de la Reina, el equipo se unió y reaccionó. Esto es más complicado, ¿no?

Sí, además venimos de una segunda lesión, la de Vitola también es una baja importante para nosotras y bueno, pero no nos queda otra opción. Yo creo que si queremos mirar hacia adelante a lo que queda de temporada y tener opciones de ir a por los títulos, tenemos que unirnos ante la adversidad y demostrar que podemos vencerla. Estamos trabajando en ello.

Si Queralt es el corazón del equipo, ¿usted podría ser el cerebro?

No lo sé, podría ser, yo como base creo que tengo que intentar poner orden en la pista, ese es mi cometido. Este año tenemos un equipo lleno de experiencia, de madurez y de jugadoras muy talentosas y yo creo que lo importante es que cada una ponga lo mejor de sí, su granito de arena para hacer que este equipo sea el mejor equipo que puede ser.

¿Qué supone para Leti Romero jugar una final a 6?

Pues es muy importante, sobre todo porque es algo nuevo para el club, algo en lo que venimos trabajando. El dar pasos hacia adelante, tanto en la liga como en la Euroliga, y este año hemos conseguido no sólo estar en la final a 6, sino también entrar directamente en las semifinales. Hay que estar primero orgullosas, todo el equipo, porque no es fácil y porque venimos de no tener tanta historia como otros clubes. En lo personal, es súper importante jugarla con el Valencia Basket, es el equipo en el que llevo los últimos seis años, el equipo al que más cariño tengo. Para mí sería un sueño, aunque ya lo es el poder jugarla, pero sería un sueño el poder estar el domingo compitiendo por llevárnosla por supuesto.

Después de la última racha negativa, certificada en la Copa, ante Cadí La Seu el equipo encajó sólo catorce puntos en la primera mitad. Volvió la defensa como seña de identidad. ¿Hablaron después de la Copa de que había que volver a los orígenes?

Sí, por supuesto, somos un equipo de jugadoras muy ambiciosas. Es verdad que antes de la Copa ya veníamos con unas cuantas derrotas y, además, con un juego que no éramos nosotras mismas, lo notábamos todas. Nosotras como profesionales lo sabemos, lo vemos, lo sentimos y queremos cambiarlo. Hubo ya no solo hablar sino también trabajar en pista por reconstruirnos y volver a ser ese equipo. Las últimas semanas después de la Copa todo el mundo desde la primera jugadora hasta la última persona del staff ha estado focalizada y preparada para ese cambio de actitud, de dinámica que necesitábamos. Creo que estamos en ese proceso, que las dos últimas victorias nos han dado también un impulso y, sobre todo, en el último partido, yo vi un equipo con ambición, con ganas, con más confianza de lo que llevábamos teniendo y también con ilusión de cara a lo que viene.

El Mersin Cukurova, se vuelven a enfrentar a ellas después de los octavos de final, ¿quién tiene el punto de motivación más alto?

Sabíamos que podía pasar, tener que enfrentarnos una tercera vez a Mersin y sabemos que ellas vienen de haber tenido que jugar un partido más, pero el punto de motivación lo tenemos nosotras también. Hemos pasado ciertas adversidades que han hecho que el equipo se una y tenga que dar esos pasos hacia adelante y yo creo que estamos súper centradas en lo que tenemos que hacer. Tenemos claro que es un equipo súper duro, muy bueno, que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero confío en nosotras, en que si sacamos lo mejor que tenemos vamos a tener opciones de pasar.

¿Alba Torrens les mete caña con lo de ganar la Euroliga o no? Porque de aquí va a sa lir la reina de la competición, ella y la belga Meesseman, la estrella del Fenerbahce, tienen seis títulos cada una...

Sí, Alba definitivamente es la reina de la Euroliga y tiene mucha experiencia, sabe todo lo que tenemos que hacer, el saber estar en pista, nos va a ayudar mucho. Más que meternos presión, sobre todo sus consejos, el escucharla y el que nos guíe. Se dice fácil, pero no es nada fácil tener seis Euroligas. Esperemos que podamos darle la séptima.

Como la base conductora del equipo, ¿le da vueltas a cómo conseguir que Leo Fiebich saque su mejor versión? A la alemana, una estrella mundial, le está costando brillar y van a jugar en una ciudad donde ella hizo historia...

El llegar a mitad de temporada para cualquier jugadora no es fácil con un equipo ya hecho y que ya tiene muchos partidos detrás. Su adaptación no ha sido fácil y creo que todas en general tenemos que ayudarla un poco a que se sienta cómoda, a que saque lo mejor de ella. Yo personalmente, por supuesto, que tengo que intentar ayudarla en el juego y ver cuándo tengo que dar un poquito más para que se sienta más cómoda. Todas esas cosas son importantes, pero, sobre todo, es trabajar con ella en comunicación, en saber cuándo se siente mejor, en qué situaciones darle el balón. Todo eso ya son cosas que vamos hablando y que espero que lleguen.

La última, ¿qué le dice a la gente taronja?

Pues que nosotras venimos con muchísima ilusión, que les necesitamos allí, que ellos siempre nos dan un impulso, que son uno más casi en la pista con nosotras y que vamos a dar lo mejor que tenemos, que vamos a lucharlo y que estén con nosotras y que nos apoyen.