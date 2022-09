Layhoon: "A Soler le hicimos la mayor oferta en la historia del club"

En su primera comparecencia de prensa como presidenta (de nuevo) del Valencia CF, Layhoon ha respondido a las preguntas que se le han planteado una vez cerrado el mercado veraniego de fichajes.

¿Plantilla cerrada?

El mercado está cerrado. El entrenador está feliz. No hay mucho disponible y la plantilla está completa. Tenemos en cuenta lo presupuestado. Gayà quiere seguir y estamos hablando con sus agentes. Queremos convencerle y espero que tendremos un buen resultado

Carlos Soler

Su contrato fue debatido el año pasado y le dábamos el mejor contrato de la historia del club, pero prefirió continuar su carrera en otra liga

Hemos pasado una época de muchos retos y Corona ha estado a la altura

Cuando vi las fotos de cuando era niño, me entristecí. Yo era presidenta cuando llegó al primer equipo. Hemos tenido buena conexión emocional, pero no es suficiente. Es la realidad

No aceptamos la primera oferta que recibimos por él

Bryan Gil

Estaba molesto por no poder venir en las últimas horas. También el club y tuvimos que movernos rápidamente para buscar otra opción. Nuestro departamento deportivo hizo un gran trabajo y hemos tenido mucha suerte con Justin Kluivert

Balance económico del mercado

Hemos perdido con Cillessen y Maxi. Hemos tenido un margen de beneficios pero no el que nos gustaría

Cedidos

Ochos nuevos jugadores, más Hugo duro y ocho saliendo. Cuatro en propiedad y dos con opción de compra. Debemos seguir invirtiendo

Estadio

Estamos a la espera de que nos hagan la propuesta después de los encuentros del mes de julio

Renovación Diakhaby

Lo debatiremos con la dirección deportiva y el entrenador

Su español

La última vez deje el club porque no sabía español. Quieres que me vaya? Tengo que comfemsar que no soy buena en idiomas. No tengo tiempo material para un tutor. No busco excusas y haré lo posible

Tiempo como presidenta

Se me pidió que volviera para ayudar y en dos meses hemos encarado retos. Se lo comuniqué a Lim y es una de las razones por las que he vuelto. El compromiso es el de reconstruir el club y voy a estar aquí para ello. Hemos de tener un equipo fuerte. Hay que reforzar el equipo de gestión que tenemos

Director deportivo

Seguimos buscando un director deportivo experimentado para fortalecer todo el departamento, aunque esté funcionando muy bien

Cantera

Hay muchos factores. Es normal querer mantener a los buenos de la Academia. Si se van hay muchas razones, no sólo una. El dinero es un gran factor. Creo que el proyecto deportivo es atractivo aquí a día de hoy

Anil Murthy

Cuando yo he vuelto, Anil ya se había ido. He cogido el reto y miro hacia adelante

Retos. Gayà y estadio

Hay 4 temas importantes. Deportivos, financieros, academia y la parte social. Hay que recuperar el sentimiento valencianista. Es lo más importante

Objetivo deportivo

Queremos competir al más alto nivel y construir nuestra identidad. Lo ha dicho muchas veces nuestro entrenador. Jugar con una clara identidad

Estadio

Soy amigable porque tenemos un proyecto que es más grande que cualquiera de nosotros para el club o la ciudad

Estamos preparados. Tenemos la financiación para empezar. Las autoridades nos deben dar las licencias. Legalmente no estamos de acuerdo con que se haya caducado la ate. No hasta 2025. Ayer presentamos nuestras alegaciones a la caducidad

Mata y James

Para James no hicimos nada. Juan Mata lo consideramos porque está libre, pero vimos el fair play y lo dejamos ahí

Operaciones

Muy difíciles. El fichaje de Cavani fue un gran riesgo por el fpp. No sabíamos si íbamos a vender a Soler y a Maxi.