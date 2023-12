Layhoon: "Deshacernos de varios jugadores ha sido una oportunidad para limpiar el vestuario"

La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, aseguró en la junta general de accionistas del Valencia CF que "deshacerse de jugadores de alto coste ha sido una oportunidad para limpiar el vestuario", tras un final de la pasada temporada que fue "uno de los momentos más difíciles de la historia del club", un momento que aseguró que no imaginó a su llegada el pasado verano.



"La segunda mitad de la temporada pasada fue muy dura para todos", dijo Chan, que explicó que el Valencia no se habría sobrepuesto "ese difícil momento sin el apoyo incondicional y la fe inquebrantable de los aficionados", aunque incidió en que esa campaña mostró "lecciones valiosas" que han "extraído con tal de asegurar que no se volverá a sufrir otra vez".



"El objetivo deportivo del equipo debe pasar por crecer y mejorar, partido a partido. Este equipo tan joven y con potencial se merece esa confianza y tranquilidad. Unavez no estemos sufriendo, podremos ir más allá y ver hasta dónde podemos llegar", resaltó la singapurense, que destacó que todos los valencianistas quieren "un Valencia CF grande y que gane muchos partidos", pero que aprendieron que "un alto coste de plantilla no necesariamente garantiza buenos resultados".



Así, se preguntó "cuál es el verdadero valor de una plantilla" y si "un menor coste de plantilla está necesariamente reñido con ser competitivo". Comentó que para ella "es importante observar el perfil y el rendimiento de los jugadores" e insistió en que "deshacerse de varios jugadores de alto coste en verano no ha perjudicado a nivelcompetitivo y ha sido una oportunidad para limpiar el vestuario".



"Hoy tenemos un equipo unido, comprometido, que se identifica con los valores del club y también en los valores inculcados por nuestro entrenador, Baraja. Nadie mejor que Baraja sabe lo que se necesita para representar a este club y para crear un Valencia CF con una fuerte identidad, que sea temido y respetado por nuestros rivales", subrayó Chan.

El futuro del Nuevo Mestalla

Layhoon Chan, aseguró este jueves que el Nou Mestalla costará más de 340 millones, entre lo ya construido y lo que falta, afirmó que el club está "preparado para completar" el estadio y, aunque admitió que aún no han completado el cálculo de costes, dijo que "es ahora o nunca". El Valencia CF lleva invertidos más de 170 millones de euros en el estadio ubicado en la avenida de Cortes Valencianas, por lo que la singapurense cifra en más de 170 millones de euros el montante que la entidad deberá destinar para terminarlo, de los que 80 podrían ser destinados por el fondo CVC, mientras que los demás los tendrá que pagar el Valencia CF.



"No me canso de repetir que es un proyecto importante para el club y estamos preparados para completarlo. El nuevo estadio es el futuro del club y tiene que ser ahora. Aunque ha sido un camino difícil y complicado, pero para mí es ahora o nunca", señaló Chan en su discurso de la junta general de accionistas.



Así, comentó que el plan financiero de la entidad "sigue siendo el mismo", reiniciar la construcción del nuevo estadio tan pronto como tengan las licencias y el plan de desarrollo urbanístico aprobados, "y vender las parcelas del actual Mestalla una vez terminado el Nou Mestalla para pagar los préstamos".



"En cuanto obtengamos las licencias y hayamos finalizado el cálculo de costes, estaremos encantados de compartir con nuestros aficionados más detalles sobre el Nou Mestalla", subrayó Chan, además de añadir que el futuro campo está "planteado para tener actividad los 365 días del año, segmentado para diferentes tipos deaficionados y visitantes valencianos".



Aseveró que el nuevo estadio "va a permitir crecer al club y seguir el ritmo de los cambios en el mundo del fútbol", puesto que "permitirán poner en práctica ideas nuevas y creativas para atraer a seguidores, mejorar la experiencia de los aficionados y conectar con las generaciones jóvenes de formas nuevas y emocionantes".



"El nuevo estadio aportará nuevas fuentes de ingresos al club y esperamos que también dinamice la economía local, aumente el empleo y sea un lugar emblemático para el deporte, el ocio y el entretenimiento en la ciudad", insistió Chan, quien destacó que tendrá un coste medio de unos 5.000 euros por asiento, "comparables al de los estadios del Atlético de Madrid y del Athletic de Bilbao".