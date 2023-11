Las opciones de Baraja para sustituir a Amallah en el Bernabéu

El Valencia CF visita el sábado el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en el que puede ser el mejor momento de la temporada. Tras ganar al Granada en Mestalla, los de Baraja acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder, con dos victorias en Mestallay dos empates lejos del templo. En el choque ante los nazaríes, sin embargo, no todo fueron buenas noticias. Selim Amallah fue sustituido en el minuto 24 de juego por unas molestias en el adductor. Esa dolencia acabó en una lesión que le mantendrá fuera, como contamos en COPE, un período cercano a las tres semanas. Tras cinco titularidades en los últimos cinco partidos que ha estado disponible, Baraja tendrá que buscar alternativas. Todas las opciones quedan supeditas al estado físico de Hugo Duro que hoy ha sido la noticia en Paterna. El delantero ha trabajado al margen junto a un readaptador, en principio, simplemente por precaución por las molestias en la clavícula que arrastra desde el partido en San Mamés. El getafense forzó ante el Granada pero hay que ir con cuidado y Baraja prefiere evitarle situaciones de riesgo en los entrenamientos para poder contar con él en el Bernabeu. Hugo es indiscutible ahora mismo en la posición de nueve y es el máximo goleador con cinto tantos anotados en Liga.





La opción que le haría tocar menos el once sería darle la opción a Sergi Canós en banda izquierda. Amallah venía actuando desde el partido ante el Cádiz en el perfil zurdo, con Diego López centrado cerca de Hugo Duro, por lo que la entrada del de Nules permitiría a Baraja repetir el resto de efectivos en el once titular con Fran Pérez en la derecha. Sucedería lo mismo si el entrenador vallisoletano optara por dar entrada a dos canteranos que ya saben lo que es jugar esta temporada como Pablo Gozálbez o Hugo González, aunque parece menos probable.

Una opción que no se ha dado hasta el momento pero podría optar también a ella el técnico sería introducir a Yaremchuk junto con Hugo Duro arriba, en un 1-4-4-2 con Fran Pérez en el costado diestro y Diego López en el zurdo. Si no diera alternativa a Canós, que pidió el cambio por temor a una rotura ante el Granada y no está al 100% todavía, ni a Yaremchuk, otra alternativa podría darse con un doble lateral Foulquier-Thierry en banda derecha, con Fran Pérez en otra posición. A esta hora, la posibilidad que gana más enteros para intentar frenar las embestidas de Vinicius y Rodrigo.

Baraja ha probado en alguna sesión en las últimas semanas a introducir a Guillamón en el centro, aunque no ha dado el paso en una titularidad. Eso podría adelantar a Javi Guerra a jugar cerca del punta, respetando los costados con Fran Pérez y Diego López. Como en los últimos partidos, parece una alternativa de segundas partes más de que inicio para el Bernabéu.