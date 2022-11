Las capitanas de la fiesta en Mestalla: “La gente que venga disfrutará”

Valencia CF y Levante UD se miden mañana en Mestalla en una fiesta del fútbol femenino. El feudo de la Avenida de Suecia se abre por tercera vez para acoger el derbi de nuestra ciudad. Ambos equipos confían en que se registre una gran entrada y todos puedan disfrutar de un gran duelo. Marta Carro, capitana del Valencia CF Femenino, y María Alharilla, capitana del Levante UD, cuentan en Deportes COPE Valencia las sensaciones en los vestuarios en las horas previas al encuentro.

Duelo especial en un estadio como Mestalla

Marta Carro: Sabemos que va a ser un partido muy complicado. El Levante UD está en muy buena racha este año y está jugando muy bien a fútbol. Sabemos que un derbi es un derbi. Da igual cómo llegan los equipos. Cuando pita el árbitro es la rivalidad dentro del campo y estamos trabajando para encontrar la mejor versión y llevarnos los tres puntos.

María Alharilla: Es un campo de Primera como Mestalla. En él cualquier jugadora se siente futbolista. Lo vamos a disfrutar. Un derbi es un derbi. Cuando salgamos ahí iremos a por todas y a disfrutar.

¿Este tipo de partidos pueden servir para enganchar a la gente al fútbol femenino?

MC: Nosotras tenemos nuestra afición en el Puchades que nunca falla. Esto es una oportunidad, Mestalla, en el centro de Valencia… Quien no pueda desplazarse habitualmente a la Ciudad Deportiva tiene la oportunidad perfecta para poder vivirlo y engahcnarse al fútbol femenino. Estoy seguro que lo van a hacer.

MA: Jugar en un escenario como Mestalla es lo que te hace sentirte futbolista. Si al final vemos un Mestalla lleno más aún. Nos gusta que nos apoyen y sentirnos futbolistas, que al final eso es lo que somos.

¿Hay pique entre las capitanas para el sábado?

MC: Al final es un derbi, un Valencia-Levante. Sabes cómo se vive en la ciudad. No hay mucho más que decir. Cuando pite la árbitra en el terreno de juego daremos el máximo cada una y luego cuando termine daremos la enhorabuena al equipo que sea ganador y seguiremos trabajando.

Buen comienzo de temporada del VCF Femenino

MC: Hemos mejorado la versión del año pasado. Las cosas están funcionando, están encajando las piezas, pero seguimos trabajando para seguir mejorando que queremos todavía estar más arriba. Este fin de semana son tres puntos más en juego, los queremos a toda costa y estamos trabajando para no dejarlos escapar.¡

¿Cómo llega el Levante UD Femenino al partido?

MA: Yo he estado un año fuera y es muy difícil entrar en el equipo. Yo estoy sufriendo mucho porque hay un nivel de exigencia muy grande y todo viene correlativo. Somos profesionales, nos exigimos más y el escenario así lo permite. Vamos a ir con todo, a disfrutar y a darle duro al Valencia CF.

Su caso de regresar tras su embarazo es pionero, ¿cree que puede servir de ejemplo a las futbolistas a partir de ahora?

MA: Creo que lo más importante es darle normalidad. Es un derecho que tenemos las mujeres, que no nos lo pueden quitar. Sí me siento un poco pionero y hay que hacer hincapié en protegernos en ese sentido, porque estamos muy ‘verdes’ en España. Creo que hay que tratarlo todo con normalidad y en una línea correcta para poder volver. Yo estoy muy contenta, ha ido todo genial, tanto en el embarazo como en la recuperación. Yo estoy con el equipo ya y hace cuatro meses que he tenido a mi peque. Hay que darle normalidad, que todo fluya y tener mucha exigencia.

¿Qué mensajes transmitís a los vestuarios? Son plantillas jóvenes

MC: Que disfruten la ocasión. No sea repite todos los años. Juegas un año y no sabes cuándo será el siguiente. Que lo valoren. Ha costado mucho llegar a días como el del sábado. Que hagan lo que saben hacer que lo hacen cada día en los campos de entrenamiento. Que demuestren su nivel y no les influya nada del resto.

MA: Estos partidos tienen una motivación extra. Soy más de tranquilizarlas porque suele haber más nervios. Que hagan lo que saben que al final el día a día están entrenando muy bien y es lo que el sábado van a poner en el campo.