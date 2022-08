Koba se va a Oviedo a crecer

Con la llegada de André Almeida prevista para hoy, el Valencia CF dio ayer el visto bueno a Koba Lëin para que pudiera viajar a Asturias a cerrar su cesión con el Real Oviedo. Una operación que se viene gestando en las últimas semanas, tal y como informó Deportes COPE Valencia. El centrocampista de Nueva Caledonia, que cumple 21 años en octubre, jugará esta temporada en Segunda para coger minutos y seguir creciendo como futbolista.

Koba renovó en mayo del año pasado hasta 2025. Por entonces ya había debutado con el primer equipo en LaLiga (contra Granada y Atlético Madrid) y en Copa, donde además vio portería contra la AD Alcorcón. La pasada campaña disputó 177 minutos repartidos en diez partidos de LaLiga y 200 en Copa del Rey, en la que volvió a marcar contra el CD Utrillas. Bordalás no contaba con él y Koba no tuvo la continuidad que necesitaba.

Renovó el año pasado



En esta pretemporada con Gattuso, el centrocampista también ha visto portería, con un gol de muy bella factura ante el St.Gallen. El técnico italiano ha contado con él en la preparación, pero no se esperaba que tuviera la continuidad que necesita para asentarse en la élite y opta por salir al Real Oviedo para seguir creciendo y adaptándose al exigente ritmo del fútbol profesional. Su imponente físico y la calidad de su zurda confían en utilizar esta cesión para dar el salto.

Desde 2019 en Paterna



Koba Koindredi llegó en enero de 2019 a la Academia del Valencia CF procedente del RC Lens y muy pronto pasó a disputar partidos con el filial en Segunda División B.

Koba, en plena conducción



Ha sido internacional Sub 17, Sub 18 y Sub 19 con Francia y ha sido convocado también con la Sub 20.

Muy destacada fue su participación en Youth League, en concreto en la cita en la Ciudad Deportiva del Chelsea en Cobham, donde el Valencia CF sacó un buen empate y anotó dos tantos de bella factura.