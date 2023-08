Koba se marchará cedido a Estoril

Koba Leïn Koindredi no estará esta noche en el Estadio de Mestalla en el Trofeu Taronja ni en los actos previos del partido. El jugador tiene permiso del Valencia CF para viajar a Portugal con tal de superar el reconocimiento médico pertinente antes de poder estampar su firma en el contrato de cesión. El centrocampista pondrá rumbo al Estoril Praia para jugar a préstamo en esta nueva temporada. Será la segunda cesión de Koba, tras su experiencia en el Oviedo la pasada campaña. Como contamos en COPE, Baraja no contaba con él para esta temporada, aunque no ha entrado en la lista de descartes con el fin de ponerlo en el escaparate de cara a una operación como la que ha llegado.

La cesión de Koba al Estoril no quedará ahí. Tal y como ha adelantado El Desmarque y ha confirmado la Cadena COPE, Estoril se guarda una opción de compra por el futbolista de origen africano. El Valencia CF, sin embargo, no quiere perder el control sobre el futbolista y se guardará una opción de recompra para poder sumarlo otra vez a sus filas en caso de que dé la explosión definitiva. Esta cesión es otra oportunidad en la élite para Koba. Tras jugar en Segunda División la pasada campaña, este año lo hará, una vez se cierre todo, en la Primera portuguesa.

Koba jugó la temporada pasada 18 partidos en LaLiga Smartbank con el Real Oviedo, aunque no encontró la continuidad deseada, entre otras cosas, por la lesión que sufrió que le privó de ser de la partida durante un tiempo. El centrocampista llegó a la Academia del Valencia CF. Creció jugando y marcando golazos de falta en la Youth League y en Segunda B con el VCF Mestalla. Debutó en Copa del Rey y en LaLiga en diciembre de 2020, y renovó con el Valencia CF hasta junio de 2025. Ahora vuelve a salir cedido en busca de un hueco en la élite.