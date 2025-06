Kiat autoriza los dos años para renovar a Foulquier

Corberán gana su primera “batalla”. Ese sería el titular tras la visita del técnico a Singapur y sus reuniones con el presidente Kiat Lim y el máximo accionista, Peter Lim. La negociación para la renovación de Dimitri Foulquier se rompió hace un par de semanas al no aceptar el futbolista el uno más uno que le ofrecía el club, con un segundo año condicionado al número de partidos. El francés consideraba que se había ganado sobre el césped y en las cuatro temporadas que ha estado, crédito suficiente como para no supeditar el segundo año de contrato a ninguna cláusula. Foulquier quería dos años en firme o no renovaría. Y Peter Lim no autorizaba la operación. El mandatario pensaba que era demasiado riesgo para un jugador de 32 años.

COPE contó que Foulquier se despidió de sus compañeros en el vestuario. Y así fue. El de Guadalupe pensaba que no habría punto de retorno porque él no iba a moverse y el club tampoco parecía tener intención de hacerlo. Pero faltaba el factor Corberán.

El entrenador está muy satisfecho con el rendimiento de Foulquier desde su llegada el pasado mes de diciembre. Ha sabido adaptarse a los cambios de sistema, valorando su polivalencia que le ofrece alternativas tácticas. Es peso pesado en el vestuario por edad y permanencia entre tantos jóvenes y su compromiso ha convencido al de Cheste.

Por eso Corberán quería sí o sí, renovarle. Más todavía, por las dudas que genera la recuperación de Thierry Rendall tras su lesión de cruzado de rodilla y la recaída que tal y como informó Deportes COPE Valencia, le hizo pasar de nuevo por quirófano a finales del mes de marzo y retrasará su reincorporación al equipo hasta finales del mes de septiembre o principios de octubre.

Con ese compromiso viajó a Singapur. En su carpeta llevaba muchas anotaciones y tareas pendientes de cara a la planificación deportiva de la próxima temporada, pero en rojo y muy marcado, estaba el nombre de Foulquier y su renovación.

Y Corberán gana. Su primer ‘pulso’ con el presidente y el propietario, sale cara. Kiat Lim autorizó en Singapur retomar las negociaciones para ofrecerle dos temporadas en las condiciones económicas que ya habían hablado en su momento y en las que el jugador aceptaba una rebaja de su salario.

Ahora el nuevo CEO de fútbol, Ron Gourlay tendrá que retomar el asunto donde lo dejó Miguel Ángel Corona. Por eso es importante y se valoró la continuidad del director deportivo, para aprovechar los caminos ya abiertos durante los últimos meses tanto con las renovaciones, como con los fichajes para la próxima temporada.

La información que maneja COPE es que Foulquier sigue sin equipo. Aunque hace tiempo que sus agentes empezaron a trabajar en ello para encontrar un destino por si lo del Valencia CF no salía. A día de hoy el jugador sigue libre y podría retomar las negociaciones con el equipo de Mestalla. La voluntad de Foulquier siempre fue seguir y no debería haber problema para que esta misma semana se retomen las conversaciones y se pueda llegar a un acuerdo para estampar la firma de Foulquier hasta junio de 2027.