Kangin no se rinde: su historia en el Valencia CF

La vuelta de LaLiga a nuestras vidas se presenta como una oportunidad para los clubes, que buscarán lograr sus objetivos. Para los aficionados: que a pesar de no poder disfrutar de sus equipos en el estadio podrán evadirse por un rato de los muchos problemas que azotan a la sociedad generados por el coronavirus. Y para los jugadores: muchos de ellos en busca de un lugar para reivindicarse. Este último, es el caso de Kangin Lee. En su segunda temporada formando parte del primer equipo, ni antes con Marcelino García Toral ni ahora con Albert Celades ha podido gozar de los minutos que habría deseado. A veces por falta de confianza, otras por la irregularidad mostrada durante la competición y en algún caso por culpa de las lesiones.

Por todo ello, Kangin se ha marcado en rojo este tramo final de la Liga para demostrar su nivel durante los entrenamientos y ponerse a disposición del entrenador en el tramo más importante del campeonato. Según ha podido saber la Cadena COPE, Kangin ha regresado más fuerte que nunca al trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ha ganado masa muscular y se encuentra en su mejor momento físico. Sabe que llega el momento decisivo. A sus 19 años, quiere confirmar los buenos augurios que se dijeron sobre él en su periodo de formación. Se siente preparado para convertirse en una realidad.

Partido contra el Atlético con un jovencísimo Kangin

Kangin Lee es un futbolista especial. Siempre lo ha sido; desde sus comienzos. Así lo cuentan aquellos que vivieron en primera persona su llegada al club. Xavi Mocholí, por aquel entonces coordinador de fútbol-8 en la Academia del Valencia CF, fue la persona encargada de recibirlo. Preparó un plan de trabajo para los dos chicos. Varios entrenamientos durante la semana para ver su nivel. Kangin tenía solo 10 años. Lo hizo acompañado por un técnico coreano y otro compañero. Los tres cruzaron el planeta para llegar a la Ciudad Deportiva de Paterna, ponerse las botas y realizar un entrenamiento de captación. Esas primeras sesiones las compartió con una generación de oro. Ferran Torres, Hugo Guillamón, Víctor Chust, Fran Cortijo o Abel Ruiz. No cabía más talento en tan poco espacio. Y allí que se metió Kangin. “Escandaloso”, así recuerda aquella primera vez Mocholí. Fue amor a primera vista. Tal es así, que al tercer día le pidió la documentación a la persona que lo acompañaba para tomarle los datos. Una información que todavía guardaba una sorpresa más: Kangin era nacido en 2001. Llevaba tres días entrenando con chicos de un año más, lo cual agrandaba todavía más, la figura de aquel niño coreano. Mocholí se dirigió a Martín Vila (responsable de la cantera) con un mensaje claro: “se tiene que quedar aquí”. Lo que comenzó como una visita de compromiso se acabaría convirtiendo en una oportunidad deportiva única para los técnicos de Valencia CF. Su familia apostó fuerte. Tanto, que su vida dio un giro de 180º. Hicieron las maletas y cambiaron Corea del Sur por España. Incheon por Valencia. Otro lugar, otra gente, diferente cultura. El padre, la madre y las dos hermanas mayores. Todos sus ahorros puestos en un sueño. Todo por un joven talentoso de apenas 10 años que deleitaba a propios y extraños cada vez que entraba en contacto con un balón. Fuera del campo, se movía con el traductor del móvil. Sobre el césped, su fútbol hablaba un idioma universal.

'Hoy juega Kangin', como excusa del fin de semana en Paterna

Comenzó despuntando con los chicos de su generación. En la escuela, los técnicos querían que sus primeros pasos fueran disfrutando sobre el césped. Regateaba, pasaba, chutaba, corría y siempre destacaba. Era diferente. Con el paso del tiempo, Kangin fue adelantando los pasos, ascendiendo de categoría y compitiendo con chicos mayores que él. A pesar de poseer una precisión en el disparo propia de la élite, Kangin siempre antepuso su visión del juego al gol. En ese sentido, son muchos los técnicos de la escuela que lo han comparado siempre con David Silva. Zurdos, talentosos, de tren inferior bajo y yendo un paso por delante en las inmediaciones del área. Imparables.

Recibió el balón de oro en el último Mundial sub'20

Alevín, infantil, cadete, juvenil. Kangin Lee ha ido quemando etapas; conquistándolas. No ha habido nadie en la Valencia futbolera que no se haya acercado a verle jugar, en el algún momento de su carrera. ‘Hoy juega Kangin’, como excusa del fin de semana. Los años ’90 en Paterna fueron para Jaime Gavilán. El cambio de siglo se adjudicó a Silva. Y la última década en la escuela ha sido para Kangin.

Así celebró su gol contra el Getafe.jpeg

Por todo ello, Kangin Lee ha estado llamado a triunfar con el primer equipo del club. Su carácter así se lo pide. Extremadamente competitivo, hablamos de un chico que, a pesar de su edad, nunca ha ocultado su temperamento. De hecho, esa ambición desmedida, esas ganas, ese ímpetu, le han jugado alguna mala pasada. Todos los que conocen a Kangin dicen que hará cualquier cosa por alcanzar su meta, que no es otra que despuntar en la élite. No es una cuestión de dinero. Como contamos en la Cadena COPE, no ha rechazado la primera propuesta del Valencia CF para ampliar su contrato por el aspecto económico. Kangin es feliz en Valencia. Pero quiere jugar. Y quiere jugar ya. El club le ha demostrado en los despachos que quiere apostar por él. La otra parte, será cuestión del entrenador. Por eso, se ha marcado estos 11 partidos que restan para terminar el campeonato para saber hacia dónde dirigir su futuro. Veremos si le dan la oportunidad de demostrarlo. Él, asegura estar preparado.