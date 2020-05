Ferran Torres y Kangin Lee: el Valencia CF quiere y no puede

El Valencia CF está encontrando en sus jóvenes valores muchas dificultades para lograr un punto en común. Ferran Torres y Kangin Lee fueron considerados por la propiedad los abanderados del futuro proyecto deportivo del club. Con todo lo que aquello supuso en el devenir de los últimos acontecimientos en la estructura de la entidad. Les recuerdo. Ambos fueron el pasado verano motivo de discusión entre Peter Lim y el anterior entrenador, Marcelino García Toral. La consideración del dueño chocó con los intereses deportivos del técnico. Lim los quería a los dos en el primer equipo mientras que el técnico asturiano prefería darles salida y apostar por futbolistas más contrastados en el mercado (Rafinha, Denis Suárez…). Opinión que, por aquel entonces, compartía a medias con el Director General. Mateu Alemany sí consideraba que al futbolista coreano le vendría bien completar su formación con una cesión pero estaba en desacuerdo con la marcha de Ferran, al que veía con sitio en la primera plantilla.

Ferran y Kangin tienen sobre la mesa dos propuestas muy buenas para renovar. La pelota está en su tejado

Aquella fue solo una más de las discrepancias en el verano de 2019 entre los conocidos Valencia de Valencia y Valencia de Singapur, pero casualmente fue la que se esgrimió como clave en la ruptura de ambas partes. El proyecto de cantera. La apuesta por el producto formado en casa. Ferran, Kangin, Lato. No lo decimos nosotros. Así lo manifestó el presidente, Anil Murthy, a la hora de justificar el despido de Marcelino y la llegada deAlbert Celades. “El Valencia CF debe defender su filosofía y promocionar a los jóvenes formados en la Academia y dejarlos competir al más alto nivel”, señaló Murthy. Evidentemente, no fue la razón principal de aquella ruptura, pero sí la excusa pública.

Unas palabras, las del presidente, que tendrían que haber servido para reforzar a los jóvenes. Un rayo de luz en mitad de la tormenta. Que la destrucción de un proyecto ganador (Marcelino-Alemany) sirviera al menos para abrirle paso a los talentos emergentes de la factoría Paterna. Por desgracia, nada más lejos de la realidad. Y no porque el club no lo esté intentando. El Valencia CF lleva meses moviendo ficha para que, tanto Ferran Torres como Kangin Lee, prolonguen su vinculación con el club por muchos años. Algo que, a esta hora, no están por la labor.

Ferran Torres despuntó en el Valencia CF desde niño

Ferran Torres ya es una realidad. Con 20 años recién cumplidos, el extremo de Foios se ha convertido en una de las sensaciones de la temporada. Extremo diestro, a la antigua usanza. Encara, desborda, asiste y marca. Sus condiciones físicas, su concepto del juego y su descaro le han llevado a situarse en el escaparate del fútbol europeo. No hay muchos con su talento. Sus condiciones, lo que ha dejado entrever y lo que se vislumbra hace que todos coincidan: llegará hasta donde él quiera. El Valencia CF lo sabe y así se lo ha valorado: una oferta de renovación por 4-5 años más. Un salario a la altura de los cinco mejores de la plantilla (con posibilidad cada año de colarse en el podio económico del vestuario). Y lo más importante: con galones deportivos dentro del proyecto. Pero no hay manera. Su agencia de representación no responde. Y eso está feo. Sobre todo si, por el contrario, lo haces con otros clubes que, como es lógico, andan interesados en sus servicios. Porque si hablas con otros clubes y les orientas en cuanto a las condiciones del jugador, ya estás haciendo con ellos lo que no haces con tu club. Porque a Ferran el Valencia CF lo ha cuidado desde pequeño. Haciéndole sitio en la residencia, cuidando sus pasos desde niño, promocionando su talento en cada categoría, haciéndole ficha del primer equipo y dándole la oportunidad de defender su escudo en la élite sin haber alcanzado la mayoría de edad. Me da que son argumentos suficientes para, al menos, mantener una relación de mayor respeto hacia la entidad que te dio todo eso. Y sí: a Ferran, como al resto de sus compañeros, se les ha atendido durante el confinamiento con atención y cariño. Llamadas y mensajes por parte del Director del área fútbol, el entrenador, el nutricionista, el psicólogo y por supuesto, los médicos. Incluso uno de ellos fue a visitarle a su casa. ‘Lo que necesites; a cualquier hora, Ferran. Aquí estamos’. Por eso y por otras tantas cosas, no se entiende el desafecto.

Peso a todo, Ferran Torres está a tiempo. A tiempo de sentarse y hablar. A tiempo de contarle al club que lo ha visto crecer qué quiere hacer con su vida deportiva. Poner condiciones para su renovación o permitirle al Valencia CF que negocie un traspaso para, al menos, sacarle un rendimiento económico al futbolista. Si por el club fuera, mañana estaría renovado. Pero Ferran no contesta. Y la situación se agrieta.

Kangin Lee llegó a Valencia con 10 años

El caso de Kangin es parecido pero diferente. Me explico. La coyuntura es la misma: el Valencia CF quiere renovar al futbolista y así se lo ha hecho saber. Kangin termina contrato en junio de 2022 y el club no quiere dejar cabos sueltos. Por si fuera poco, Peter Lim lo considera una de sus debilidades y de ahí la necesidad de alcanzar un acuerdo. Por eso, le ha pasado una propuesta a sus agentes hasta 2025 y con unas condiciones económicas magníficas, reconocido por todas las partes. Pero el problema no es el dinero. El problema es que Kangin quiere jugar y ve que aquí lo tiene muy difícil. Ni con Marcelino antes ni con Celades ahora tiene sitio en el equipo. Y por eso le ha pedido al club salir. Algo que, por otra parte, también se tendría que hacer mirar el jugador. Nadie discute su talento. Lleva siendo la sensación de las categorías inferiores del Valencia CF en todo su periodo de formación. Es un futbolista diferente. Un genio. Un zurdo exquisito. Un talento en bruto. Pero, a la hora de la verdad, no se ha adaptado a la élite todavía. Seguramente con la cesión que años atrás no quiso contemplar, daría el salto definitivo. Lo que pasa es que el club no quiere otro caso Ferran dentro de dos veranos. Y el Valencia CF le ha dicho a Kangin que si quiere salir, antes tendrá que renovar.

Kangin y Ferran durante un choque de la pasada temporada

A Ferran y a Kangin los ha criado el Valencia CF desde sus inicios. Han ido quemando etapas a pasos agigantados y el club siempre ha estado encima de ambos para llevarlos por el camino correcto. Hoy, ambos tienen sobre la mesa dos propuestas muy buenas para seguir vinculados al equipo que los vio crecer. La pelota está en su tejado.