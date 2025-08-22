Julián Calero: "No vamos a regalar nada ni a ponerle la alfombra roja al Barcelona"

El entrenador del Levante, Julián Calero, reconoció la dificultad de enfrentarse al FC Barcelona pero destacó el carácter competitivo de sus jugadores y reconoció que no quiere “regalarle nada” al conjunto catalán.

“Sabemos que es difícil aguantar al Barça si te somete cerca de tu portería, pero sí podemos hacerles sentir inquietudes y no vamos a regalarles nada ni a ponerles la alfombra roja”, explicó Calero en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en el Ciutat de València.

Sobre el plan de partido, el entrenador ‘granota’ recordó el dominio de la posesión del Barcelona: “El año pasado ganó la posesión en todos los partidos y en 10 de ellos estuvo por encima del 70 %, así que tenemos que empezar por ahí y ver a qué altura nos van a atacar”.

“Tenemos que ver qué posibilidades vamos a tener cuando tengamos el balón y así, poder generarles problemas. El Barça tiene muchas armas y es uno de los mejores equipos de Europa, pero hay soluciones y vamos a intentarlo”, añadió.

Calero hizo hincapié en la importancia de la afición levantinista: “Ellos están en un estado de forma muy bueno, pero no quiere decir que no tengamos opciones e invitamos a nuestros aficionados a que nos den ese empujón que nos va a hacer falta desde el minuto menos uno”.

“No quiero a gente catastrófica, déjame que piense cosas bonitas, que piense en positivo y que con la ayuda de nuestro estadio podemos competir contra cualquier equipo”, destacó Calero.

Sobre el parte de bajas, el entrenador del Levante confirmó las bajas de Matturro, Arriaga y Pastor, prácticamente descartó a Koyalipou y reconoció la más que posible recuperación de Olasa.

Calero también afirmó que Carlos Álvarez, que arrastró problemas en el pubis durante la pretemporada, “ha entrenado bien pero con cautela” y que está disponible para el partido ante el Barcelona.