Jorge Cabello: "En el vestuario no hablamos de ascenso, vamos partido a partido"

El Levante UD arrancó la Liga 24/25 con una victoria de prestigio en el Molinón con una defensa forjada en la cantera del club granota. Tres chavales, uno nacido en 2003 (Andrés García) y dos del 2004 (Marcos Navarro y Jorge Cabello) acompñanado a un veterano de 31 años, Unai Elguezábal. Todos cuajaron una sólida actuación que ha ilusionado a los aficionados levantinistas. Cabello, que llegó siendo cadete a la ciudad deportiva de Buñol, habló con COPE de su Telde natal, sus sueños, sus ídolos, el futuro...

¿Qué tal, cómo siente uno ser titular en el arranque liguero ante todo un Sporting de Gijón con tan solo 20 años?

Muy bien, uno se siente orgulloso de lo que estoy consiguiendo. Agradecido de toda la gente que me han dado esta oportunidad de debutar y de formar parte de la plantilla del primer equipo.

Usted debutó la temporada pasada de la mano de Miñambres en el Sardinero y ahora es titular con Calero. Cuando usted hizo las maletas y dejó atrás Telde sería por y para esto...

Sí, salí siendo un niño de allí y me he convertido en un hombre, gracias a todo el personal de residencia que me ha acogido estos años. Mi sueño era debutar con el primer equipo del Levante y así ha sido. Ahora toca seguir trabajando para conseguir más éxitos.

¿Ya hay peña levantinista en Telde? ¿Siguen los partidos del Levante en tu barrio?

Sí, se siguen allí los partidos nuestros y hay gente que, cuando voy allí, me reconoce, me pide fotos, autógrafos. Sobretodo en la cancha, los niños, hay bastante gente siguiendo al Levante. Me enorgullece esto y mis amigos, que cuentan que tienen un amigo en el Levante.

¿En quièn se fijaba Jorge Cabello cuando era niño?

Nunca me fijé en uno sólo, sino en varios, cogiendo lo mejor de cada. Por ejemplo, Gerard Piqué y su salida de balón, su temple y su clama con la pelota. También en la agresividad y la potencia de Puyol y de Sergio Ramos. Coger un poquito de varios y trasladarlo a mi juego.

El domingo en Gijón eráis una defensa tremendamente joven, con Andrés García (2003), y Marcos Navarro y usted, nacidos en 2004. El único veterano, Elguezábal, una defensa tremendament joven...

Sí, la verdad que sí. Al final los de abajo aprietan y nos están dando oportunidades. Es verdad que Unai (Elguezábal) es el más veterano y nos organizaba, que es importante tener a alguien que lo haga. Y Andrés Fernández, el portero, que nmo para de hablarnos, de colocarnos, es importante la comunicación en el fútbol.

¿Qué está aprendiendo con Calero, que tiene fama de trabajar muy bien lo defensivo?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hoy hemos hecho vídeo con la línea defensiva, hemos visto trozos de partido en los que podemos mejorar, dónde podemos tapar mejor. Nos ha dicho que defendimos bien el área, que referenciamos bien. Con balón quiere que nos atrevamos más.

¿De qué objetivo se habla en el vestuario 24/25 del Levante?

Se habla lo normal, no queremos adelantarnos a las cosas. nosotros estamos centrados en ir partido a partido, trabajar semana a semana y dar lo mejor de nosotros. Hay que ponerse objetivos a corto plazo y seguir una línea, para que lleguen los resultados.

Ahora os llega el Cádiz, que viene de ser goleado... la Segunda es así de dura...

Así es, nunca sabes cuando te puede llegar un golpe, la segunda así, a veces hay tropiezos, los equipos se preparan lo mejor posible. Nosotros empezamos muy bien, ganando el primer partido que es importante y estanos muy motivados de cara a recibir al Cádiz ante nuestra gente.