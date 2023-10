Jones y La Fonteta tumban al Barça

La velocidad de Jared Harper en la primera parte y el tino de Chris Jones en los momentos más complicados, y en la última acción ofensiva de su equipo para sacar tres tiros, desmontaron este domingo al Barça y dieron a un sólido Valencia Basket, una victoria que le permite arrebatar al equipo catalán la segunda plaza.



El inicio fue muy diferente. Apenas tres minutos y medio pasaron antes de que Álex Mumbrú pidiera su primer tiempo muerto. El choque había empezado con una batalla bajo los aros ligeramente inclinada del lado visitante pero, despistado en esa pelea, su equipo concedió dos triples solo a Nikola Kalinic y el serbio no falló. Abrió así una vía de agua en la defensa local y el primer hueco en el marcador.



Chris Jones echó mano de su calidad individual para evitar que la brecha se ensanchara y Brandon Davies le ayudó ante su ex equipo pero fue Jared Harper quien cambió el choque. Su rapidez descolocó a la defensa visitante y las fuerzas se igualaron pese a que el Barça contó con los puntos cerca de canasta de un inspirado Willy Hernangómez pero que tenía la baja de Nico Laprovittola.



Un segundo triple de Harper puso por delante por primera vez a los locales y la polivalencia de Nate Reuvers contribuyó a abrir la defensa visitante. El Barça se nubló y ni el descanso del exterior estadounidense le permitió recuperar el paso. El reaparecido Xabi López-Arostegui, que volvió a jugar tras siete meses lesionado, elevó la renta local más allá de los diez puntos (36-25, m.16) y puso a prueba la capacidad de reacción visitante.



El Barça no volvió a encontrar la manera de hacerse con el mando del choque y, aunque los tiros libes de Kalinic le permitieron minimizar los daños, la vuelta de Harper permitió al Valencia irse al descanso con su máxima renta tras una canasta sobre la bocina de Chris Jones (45-33, m.20).



A ambos equipos les costó volver, lastrados por sus imprecisiones. Los minutos cayeron sin que el equilibrio del encuentro variara. Lo cambió la señalización de una discutida falta en ataque a Semi Ojeleye sobre Kalinic, cuando los locales esperaban canasta y adicional para su jugador. Esa subida de pulsaciones descontroló al Valencia y dos triples de Jabari Parker, uno antes y otro después de esa polémica, ajustaron el marcador (52-48, m.28).



La calma de Stefan Jovic permitió al Valencia y otra canasta sobre la bocina del cuarto, esta vez de Josep Puerto, le devolvió el mando de las sensaciones. Pudo sentenciar pero se le salieron un par de acciones y el Barça se agarró al partido con un triple y un mate de Hernangómez seguidos.



El propio pívot con otra acción cerca del aro llegó a empatar pero Jones y Davies devolvieron el mando al Valencia, el Barça falló un par de triples liberados y empezó a dudar. Faltaba menos de un minuto y los locales tenían la bola y tres de ventaja pero desaprovecharon el ataque y en el siguiente Álex Abrines anotó un triple sobre la bocina para empatar el marcador a falta de veinticuatro segundos.



Exprimió Jones la posesión y cuando vio que Hernangómez le iba a meter la mano se dispuso a lanzar para sacarle una falta de tres tiros. Anotó los tres el estadounidense y con cuatro segundos el Barça tuvo un triple para empatar pero, bien defendido, esta vez Abrines falló y el triunfo y la segunda plaza se quedaron en la Fonteta.



Ficha técnica:



71.- Valencia Basket (18+27+13+13): Jones (17), Puerto (6), Ojeleye (2), Inglis (4), Davies (11) -cinco titular- López-Arostegui (4), Reuvers (7), Pradilla (4), Claver (2), Harper (10), Jovic (4) y Toure (-).



68.- Barcelona (19+14+16+19): Satorasnki (-), Abrines (9), Kalinic (15), Da Silva (3), Vesely (4) -cinco titular- Brizuela (3), Hernangómez (22), Parker (8), Nnaji (-), Jokubaitis (4) y Parra (-).



Árbitros: García González, Castillo y Olivares. Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.972 espectadores.