Jesús Martínez: "El Valencia CF tiene muy buenos jugadores y Baraja está capacitado"

Una voz autorizada hoy en Deportes COPE Valencia para analizar la situación del Valencia CF de Rubén Baraja. Se trata de Jesús Martínez, jugador del Valencia CF entre 1968 y 1978 y secretario técnico del club entre 1994 y 1997.

¿Cómo ve la situación del Valencia CF?

No me da la cabeza para pensar en la posibilidad. A veces te intoxicas después de todo lo que escuchas. Yo confío muchísimo. Después de los seis o siete de arriba, yo creo que la plantilla del Valencia CF es mejor que todos lo que nos toca luchar abajo. Van a salir por inercia. Estos jugadores tienen que emerger. Hay cuatro, cinco o seis jugadores de muchísimo nivel. Hay jugadores de Segunda que podrían jugar en Primera y viceversa. Aparte de los buenos, tienes complementos que lo hacen bien.

¿Qué decisión ve más urgente?

Tengo una amistad y he estado charlando de fútbol con Baraja y le diría que se limpie. En la situación actual hay que reflexionar y preguntarle a los jugadores dónde se sienten más cómodos. De acuerdo a lo que te digan, él sacar conclusiones con la mente fría y su equipo de colaboradores, y ver cuál es el mejor equipo para competir. Veo que Javi Guerra estaba en el banco. Guillamón también. Guerra tiene unas expectativas extraordinarias de futuro. Guillamón ha sido internacional en inferiores. Creo que Baraja está en una confusión que no se sabe que es lo mejor. Si despeja la mente y forma un equipo, no tengo duda de que saca la situación adelante. Los periodistas están en bravos en la rueda de prensa, pero seguro que tiene charlas con la propiedad de puertas para adentro, pero no es fácil

La involución de la plantilla, ¿a qué se debe?

Hay seis o siete jugadores de un nivel alto. Es muy difícil en estas situaciones. Te ponen huevos hasta los pollos. Tiene para marcar tres goles en media hora y en una acción suelta te marcan un gol. Lo más importante es que Baraja reflexione y que saquen el mejor equipo. Todos tenemos un equipo en la cabeza. Hasta ustedes. Creo que Baraja debe llegar a eso. 'Voy a morir con este equipo' y no tanto cambio de un domingo a otro. Respecto al apoyo de la propiedad, no da ni para comentarlo, está dejado de la mano de Dios. Y sus jugadores y la afición son los que tienen que sacar esto adelante.

VCF Jesús Martínez en su reciente visita a Mestalla

¿Baraja está todavía capacitado?

Sí, sin duda. Si tiene convicción... No echaría a Baraja ahora. El año pasado cuando la situación estaba complicada, dije que tendría que irse si bajaba, porque se te agota el discurso. Ahora resulta que otra vez está cuestionado. Ya le dije hace dos meses que estaba bien en el Valencia CF, no voy a decir ahora que hay que echarlo.

¿Le chirría el cambio a 5-4-1?

Por ejemplo, podría ser. Pero, a ver. ¿Mir está lesionado? Eso es otra historia, pero Mir y Hugo Duro hay que aguantarlos. Creo que puede formar el sistema 4-4-2. Pero no hay otro delantero puro. Me pareció un gran fichaje Mir. Alemeida, Pepelu, Guerra, Gayà, Thierry, Foulquier, que me encanta. Él tiene, pero ahora debe ser Baraja el que diga cuál es su equipo. El jugador te confunde. Hoy resulta que es un espectáculo y al otro día una decepción grande. La gente cree que al fútbol se juega con los pies, es como creer que al ajedrez se juega con las manos. Tienes que poner al que mejor cabeza tenga, no al que juegue mejor. Pellegrino tenía muy pocas condiciones para ser un central de categoría, pero lo fue porque era inteligente. Tiene que elegir a los que tienen la cabeza bien amueblada. Con uno vas matando otro. Creo que Guillamón es muy buen jugador para estar tan relegado. Javi Guerra que no esté tampoco... Esas cosas me confunden un poco. Son jugadores que toda Europa los conoce y está detrás de ellos.

Lo que a ojos de todos es una plantilla de mínimos, a sus ojos destacaría varios jugadores importantes

Almeida es muy buen jugador. Pepelu ha crecido aquí. Mosquera es fenomenal. Tárrega. El portero. Tiene muy buenos jugadores. El que debe de tener la mente fría es Baraja para poder elegir los mejores que él crea en cada posición y que no se deje confundir. A veces estás ahí y te intoxicas. No conozco a Enzo, pero Guillamón, Guerra, Almeida y Pepelu son mediocampistas de primer nivel. Lo de Mir ha sido lamentable porque en un 4-4-2 tienes que tener dos pesos pesados, tienes jugadores más dúctiles.

Tercer club con menos inversión del verano. ¿Qué siente?

Es un tema endémico de esta nueva liga. En la época mía la delantera nuestra era Rep, Diarte y Kempes. Ni Barcelona ni Madrid tenían ese ataque. Explícame cómo llegas hoy a eso. Como no llegue un magnate que ponga mil millones... El fallo de Hugo Duro si es Vinicius o Lewandowski igual driblan al portero, pero valen 100, 120 o 300. Es imposible atacar a los tres puestos de arriba, y después Girona, Bilbao, Villarreal... Hay seis equipos de arriba que son imbatibles. Ha crecido todo desde la época de Mateu Alemany. Cuando has perdido ese tren de 2019 de Marcelino... Bajar dos escalones es fácil, pero recuperar es casi imposible. Los clubes han optado por hacer plantillas para no bajar, quedarte del 8 al 14 en la tabla, cobrar 80 o 100 de la tele, ir a un presupuesto de 60 o 70... El Getafe debe ganar 20-30 millones todos los años. El Rayo igual. Cuánto hace que del séptimo para abajo no gastan cinco millones en un jugador. ¿Tú sabes lo que es no tener cinco millones para fichar? Los de arriba no pueden comprar nada y, sin embargo, pueden comprar todo. No me extrañaría que Lim haya seguido esa filosofía. El del Chelsea se ha gastado 2.000 millones y no ha hecho un equipo. Quico Catalán había hecho una gestión extraordinaria. Mientras estaba en la franja bien. Cuando bajas es el problema, se te complica. Lo que tiene el Valencia CF para competir en esta liga no tengo ninguna duda de que puede salir de ahí abajo.

¿Dónde fijaría el límite para destituir a Baraja?

A veces me tocó prescindir de un entrenador, pero cuando crees que tienes una plantilla que crees que puede sacar más... Si tú crees que otro entrenador le puede sacar más partida... Yo no tomaría esa decisión, no me gusta. Pienso que es mejor bajar, porque la satisfacción del ascenso es infinitamente más grande que quedar 15º-16º. Te hablo en una situación grave en la que te toca bajar. Si se decide tirar a Baraja es porque estos partidos te vienen mal, y no creo que en poco más de media liga un jugador te pueda sacar, entre que conoce jugadores... Seguiría confiando a muerte en Baraja, pero me gustaría que reflexione. Todos los jugadores tienen altibajos. A veces te defraudan. Si él elige un once, tiene mimbres para poder sacarlo adelante.

¿Podría trabajar usted con un propietario como Lim?

Comprendo la pregunta, pero cada uno es dueño de sus situaciones. Es muy bonito ser digno con dinero. El tema es ser digno sin dinero. Creo que te he respondido.

¿Qué debe hacer la afición?

Comprendo a la afición, pero Baraja tiene razón. Si no se une la afición con el equipo... Sobre la protesta contra Lim, muchos han intentado que se vaya, pero la afición que no le dé la espalda al equipo. Hasta Vinicius mueve los brazos para que el Bernabéu cante o grite. Lo del jugador número 12 es verdad en algunos campos. Después ya pediremos responsabilidades el año que viene.