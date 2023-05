Javier Solís, al volver de Singapur: "Lim está preocupado. La reunión era para planificar"

El portavoz y director corporativo del Valencia CF, Javier Solís, señaló tras regresar de Singapur, donde junto con la presidenta Layhoon Chan y el director deportivo Miguel Ángel Corona se han reunido con Peter Lim, que el máximo accionista está preocupado pero confiado en que el equipo se salvará y apuntó que han planificado el futuro sin que el empresario haya demostrado ninguna intención de vender el club.



“Evidentemente está preocupado por la situación, pero no tiene ninguna duda de que vamos a salir para adelante”, explicó Solís a los medios en el aeropuerto de Manises. “Absolutamente ve todos los partidos y absolutamente está preocupado”, reiteró.

Vídeo



Javier Solís, a la llegada de Singapur



"Ha sido una reunión de trabajo para planificar dentro de la normalidad"



"Lim está preocupado y ve todos los partidos" — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 12, 2023



Preguntado por la posibilidad de que venda su paquete de acciones, Solís aseguró que no ha transmitido nada el respecto y que, al contrario, las reuniones han servido para planificar un futuro a corto y medio plazo.



“Nada, no hay ningún atisbo de venta. Son ofertas de las que habláis vosotros pero no me han transmitido nada de ningún tipo. De hecho, la reunión era de trabajo para planificar temporadas futuras”, apuntó.



“Han sido 48 horas de reuniones de mucho trabajo. Una reunión positiva como siempre, de trabajo. Lo encuadramos dentro de la más absoluta normalidad. Estoy seguro de que todos los clubes en estas épocas empiezan a pensar, a planear a discutir y no era algo más diferente que eso”, concluyó.