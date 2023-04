Javier Baraja: "La situación del Valencia CF era para un entrenador valencianista"

La familia Baraja respira fútbol por los cuatro costados. Tres son los hermanos que se han dedicado al fútbol con éxito y una la esperanza en este momento: que Rubén (47 años) consiga salvar al Valencia CF. Su hermano Luis (44) ya pasó por la entidad de Mestalla como fisio en la era Emery. Hoy, Javier Baraja (42), leyenda del Valladolid, ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para hablar de su hermano antes de medirse al Pucela de su corazón.

Lo hace tras haberse labrado una cantera como futbolista en el José Zorilla, en cuya cantera empezó también en el mundo de los banquillos. Tuvo después una experiencia en el banquillo de su hermano mayor Rubén en el Rayo Vallecano. Esta temporada ha dado el salto como primer entrenador en la UD Ibiza, a la entrenó 12 partidos antes de ser destituido en octubre. Hoy habla con templanza desde la distancia de lo que sucede en Valencia CF, y lo hace con el corazón dividido para la cita del jueves.

Partido vital el jueves entre Valencia y Valladolid en Mestalla

Con lo apretado que está todo te da tranquilidad la ventaja que lleva el Valladolid. Quedando siete partidos y como es la Primera División, y lo hemos vivido otros años, puede cambiar en cualquier momento. Están estirando y son conscientes de que la situación no está solucionada, el jueves es un rival directísimo. El VCF se puede poner a dos puntos otra vez si gana.

¿Quién ve favorito en el partido?

Por los dos partidos que ha sumado de tres y por las sensaciones de superioridad en esos partidos, todos pensaríamos que el Valladolid. Sin embargo, el Valencia CF juega en casa, tiene la necesidad de ganar y viene de ganar fuera por primera vez en mucho tiempo con el apoyo de la afición. El Valencia CF parte con una ventaja por jugar con su público y por la necesidad de ganar ante ellos.

Es una leyenda del Valladolid pero su hermano entrena al Valencia, ¿corazón partido?

Son dos clubes que te marcan: por lo familiar y por sentimiento con el Valladolid en mi caso. Por suerte el Valladolid llega en mejor situación y se puede permitir un resbalón. Deseamos que Rubén (Baraja) pueda sacar la situación adelante. Eso no va en contra de mi sentimiento blanquivioleta. Ojalá fuera una anécdota porque los dos llevaran 38-40 puntos. Cualquier resultado será bonito para los que somos del Valladolid, pero si Rubén puede sumar de tres será buena noticia para la familia y un respiro.

¿Entiende la situación actual del Valencia CF?

Es difícil de entender cuando hemos vivido finales de Champions, Copa del Rey, dos ligas, pelear la liga al Madrid de los galácticos, al Barça de Ronaldinho. Te sorprende, pero el fútbol está cambiando, hay mucha igualdad. Los presupuestos son muy parejos y las igualdades son más parejas. Es la realidad que tiene que afrontar, solucionar el problema de este año y cambiar el chip de lo que quiere de cara al futuro. La línea es tan delgada para pasar de ser un grande a tener que ganártelo otra vez… El Valencia CF merece ese título.

¿Esperaba la llamada del Valencia CF a su hermano?

Cuando entrenas siempre tienes la ilusión de que te llame el equipo del que sientes los colores. A Rubén le ha llegado en un momento que él no estaba entrenando y quizás en el peor momento del VCF, pero, como dijo se sentía, capacitado. Era una situación para un entrenador valencianista que supiera que el riesgo era grande y que tuviera la necesidad de ayudar a su equipo, no solo para un entrenador. Está peleando y sufriendo como todos los aficionados y la prensa del Valencia CF, no es fácil pero hay que sacar esa situación adelante.

La contradicción emocional de la llamada del Valencia CF pero en un momento complejo

Está claro que, en la situación de Rubén, es difícil que el VCF te llame estando bien, Es como cuando los canteranos debutan, que suelen hacerlo cuando está la cosa difícil. En esa dificultad salen jugadores que para el futuro te vienen fenomenal. Han tirado de un entrenador que conocía al club perfectamente y sabía lo que tenía que darle al equipo. Los resultados son muy engañosos pero el equipo tiende a mejorar y esa mejora dará la salvación. Hay que competir cada domingo para sacar los tres puntos y conseguir la salvación.

¿Habla con su hermano de fútbol? ¿Es crítico con él?

Muchas veces hablamos más como entrenadores que como hermanos. Desde el sentimiento sabe que siempre tiene apoyo. Hay que darle el punto de vista, pero no estás en el día a día. Ellos saben lo que están trabajando. Tratas de ayudar en lo que puedes. Mi opinión desde fuera está distorsionada por falta de información. Una visión externa siempre ayuda.

¿Ve a su hermano feliz en el VCF?

Vosotros habéis trabajado mucho con Rubén. Se caracteriza por su templanza, su confianza en lo que hace. Lo veo bien intenso, consciente de las circunstancias del club pero super ilusionado y motivado de que sea satisfactoria esta oportunidad que es muy buena para él.

¿Piensa en su continuidad el próximo año?

Conociéndole un poco y con lo responsable que es, con lo que se juega el VCF y el reto que asume, no creo que esté pensando si en junio va a seguir en el Valencia, si no en el Valladolid el jueves y si el equipo va a responder cómo está trabajando. No creo que pase eso por su cabeza, con sus métodos seguramente lo saca hacia adelante Cuando toma decisiones las tiene muy meditadas. Su objetivo era llegar al VCF, cambiar la dinámica y salvar al equipo¡ y a partir de ahí ya hablarían. Hasta que no pase eso no pensarán.

Pezzolano, 7 de 9 puntos con el Valladolid

Es un entrenador que trae su bagaje en Sudamérica y hay que respetar. Todo el mundo hablaba muy bien antes de su llegada. Cuando cambias de entrenador buscas un cambio de inflexión. A veces llega más pronto o más tarde. 7 de 9 ha sido un respiro, pero sigo pensando que esto va a ir a más, 35 puntos te da mucho aire y seguro que el VCF los quería, pero el fútbol es muy cambiante y puedes estar metido abajo otra vez. Es difícil hacer una valoración. De momento le está saliendo muy bien, los jugadores se han liberado de la sensación de tener que ganar sí o sí. Fue sorprendente porque conseguimos el ascenso con Pacheta, tampoco habíamos entrado en descenso y era urgente, pero entiendo que la decisión la habrán tomado desde la calma y la necesidad del vestuario.

¿Ayudaría a su hermano en el Valencia CF si lo necesitase este verano?

Me gusta entrenar. Me gusta estar en el verde y en contacto con los chicos. He trabajado con Rubén ya, fue un experiencia muy muy buena aunque fue corta. Pude verme en el otro lado cuando dejé de ser futbolista. Si realmente lo necesitase y tuviese esa necesidad, me lo plantearía. Pero ahora por mí cabeza sólo pasa ser primer entrenador y tendrían que cambiar mucho las cosas. Es lo que decidí en su día cuando me fui de su cuerpo técnico del Rayo. Es cuestión de estar cómodo y sentirse valorado, puede ser también como ayudante, no lo descarto.