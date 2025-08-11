Javi Guerra, tras renovar con el Valencia CF: "Feliz, porque era lo que quería"

Javi Guerra ha pasado hoy por los medios oficiales del club para valorar su renovación con el Valencia CF hasta 2029. El futbolista ha insistido en su felicidad porque finalmente se cerrara su continuidad en Mestalla. En junio aseguró en el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE que su voluntad era "seguir en el Valencia CF" y hoy lo ha refrendado tras estampar la firma en su contrato. "Feliz, porque es lo que quería, seguir en el club", ha afirmado. "Para la gente de aquí, de Valencia, que somos canteranos, el escudo del Club marca mucho más. Lo sientes desde dentro y estoy contento de seguir aquí y de seguir progresando", añade.

Como desvelamos en COPE, el futbolista aceptó de buen grado la oferta de renovación del Valencia CF, que hacía un gran esfuerzo por retenerlo, y fueron haciéndose modificaciones durante las semanas posteriores hasta cerrar la renovación. Una continuidad en Mestalla que supone también rechazar ofertas importantes de equipos Champions como el Manchester United, el Milan o el Atlético de Madrid.

VCF La importancia de Corberán

Javi Guerra ha insistido en su vinculación con el club de su vida: "Siempre he tenido el sueño de jugar en Primera, y por suerte pudo ser con el Valencia CF. Soy de Valencia, canterano, y me encuentro bien, con confianza. Siento que tengo un gran peso en el equipo y que estoy dando ese rendimiento que busca el míster y el grupo. Estoy contento de poder seguir aquí y seguir ayudando". El centrocampista ha puesto también énfasis sobre la confianza de Corberán en él y la importancia del técnico de Cheste: "Desde que llegó me dio esa confianza que me vino muy bien. Me solté más y llegaron buenas actuaciones. Creo que le devolví esa confianza con un buen rendimiento".

Guerra completó un sábado redondo con el anuncio de su renovación y el doblete ante el Torino en Mestalla. El futbolista, bromea con que no sean sus únicos goles esta temporada: "En pretemporada no tenía buenas sensaciones, pero esta renovación me ha sentado muy bien: fue renovar y marcar dos goles, algo que creo que nunca había hecho. Espero no haberlos agotado y poder marcar más durante la temporada". El sábado, primer partido de Liga ante la Real Sociedad en Mestalla.