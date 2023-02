Javi Calleja: "Este equipo puede sacar matrícula de honor"

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, se mostró encantado con el buen momento del equipo, que en su opinión es "de sobresaliente", pero afirmó que pueden alcanzar la "matrícula de honor", ya que tienen la opción de acabar líderes la jornada.

"Yo sí pienso que todavía podemos seguir mejorando. Estamos muy bien, para mí de sobresaliente, pero vamos a por matricula y creo que este equipo puede sacar matrícula de honor", dijo en la rueda de prensa previa al partido. Sin embargo, el entrenador del Levante advirtió de que el primero que debe tener "los pies en el suelo" es él mismo porque todavía queda "muchísimo por delante".

"Yo quiero estar entre los dos primeros, y si puede ser el primero, mucho mejor. Llegar es complicado, pero mantenerse lo es mucho más. Nos queda lo más complicado. Estamos entre los dos primeros, pero nuestra aspiración es ascender y en la jornada en la que estamos no lo podemos hacer", confesó.

Sobre el rival del sábado, Calleja comentó que "incluso debería llevar más puntos de los que lleva" y recalcó que no se fía de la mala racha del equipo andorrano, que se presenta en València después de cuatro derrotas seguidas. "Hacen un juego muy atractivo. Sarabia no se arruga nunca y van a venir con una idea muy clara, van a ser valientes y fieles a su juego. Lo de las dinámicas es muy engañoso. Yo me centro en el juego que realizan. Es un equipo que puede ganar a cualquiera. O sea que confianza ninguna", afirmó.





El entrenador confirmó que tanto Musonda como Bouldini están listos y admitió que se plantea jugar con cuatro centrocampistas en la línea medular tras la vuelta a la convocatoria de Vicente Iborra. Además, Calleja explicó que en su opinión la renovación de Pablo Martínez hasta 2026 confirmada esta semana es una "gran alegría" para todos las partes.

"Primero para él porque ha puesto todo para estar en el Levante. Para todos nosotros veo una garantía que podamos contar con él, que esté con esas ganas de seguir creciendo aquí. Como entrenador es un motivo de felicidad, no para de crecer, reúne todo lo que pido para un centrocampista", indicó el entrenador madrileño.

Calleja lleva 17 partidos seguidos sin conocer la derrota en Liga