Jasiel Rivero: "Nunca nos imaginamos una situación tan horrible"

El sábado pasado la estancia tranquila y feliz que llevaba Jasiel Rivero en Tel Aviv cambió. Los ataques terroristas de Hamas en suelo israelí y la respuesta de las fuerzas hebreas han acabado con miles de vidas. El mundo vive pendiente de un conflicto que también ha repercutido en el deporte. El próximo miércoles 18 de octubre, el Valencia Basket tenía que jugar en la pista del Maccabi y reencontrarse con el pivot cubano. Pero todo ha cambiado. Jasiel y su familia, como otros jugadores extranjeros del club macabeo, viajaron a Nicosia, Chipre, por seguridad. Y la Euroliga decidió que el partido se juegue en la Fonteta. COPE ha hablado con el caribeño en un momento muy delicado.

¿Cómo se ha comportado el club desde que explotó el conflicto? ¿Les dio facilidades?

Nada más empezar todo el club actuó. Es verdad que donde estamos nosotros la situación no había nada, sí que se sentían los sonidos de las bombas y esas cosas, pero no, más allá de eso, no hubo como tal ningún problema. Pero nosotros, para para estar más seguros, nos vinimos a Chipre. El club nos planteó esta opción a los jugadores extranjeros y aceptamos.

Antes de poder marcharse a Chipre, cómo vivió esas primeras horas del conflicto. No estaban en pleno conflicto, pero la preocupación sería importante.

Como nunca habíamos vivido una situación así, nos empezamos a preocupar, estábamos asustados porque no sabíamos qué nivel tenía esto. No sabíamos que esto iba a suceder y que pudiera haber tantos muertos como está habiendo. Entonces nos empezamos a preocupar, pero normalmente las casas aquí tienen una habitación búnker, preparada para este tipo de situación. Así que nosotros, apenas escuchamos la alarma, nos metimos en la habitación por seguridad.

¿Sonó la alarma y cuando suena, eso es un un indicio de que puede caer alguna bomba?

Eso es, cuando suena la alarma es que puede caer alguna bomba. Hay mucha seguridad en la zona, pero la alarma indica que vienen los cohetes. Pero hay un escudo, aparatos que detectan los misiles y esas cosas, y los detienen antes de que lleguen.

¿Cuando llega a Israel les hacen un curso de prevención ante este tipo de situaciones?

Cuando llegamos, nos explican que puede suceder esto, pero tampoco nos pasó por la mente que iba a suceder. Te dicen que hace tiempo que no ocurre. Te dicen que cada vivienda tiene una habitación así, por si acaso... que si suena la alarma, que si hay conflicto o algo, que hasta ahora no pasa, que hace rato no pasa... pero nunca nos imaginamos esta situación así, tan horrible.

¿Con el club se pudieron organizar rápido para abandonar el país y marcharse a Chipre?

Nada más emepzó todo, empezamos a hablar, siempre han estado a nuestra disposición, con los todos jugadores igual, ayudando a la plantilla y a las familias.

¿La familia se asusta hasta el punto de decir vámonos de aquí, pero vámonos para siempre?

No, nos vamos de aquí hasta que se calme. La familia siempre, las mujeres y los niños son lo fundamental de la familia. Miramos la situación de irnos, esperar que cambie todo y después regresar, con todo tranquilo .

Imagino que desde España y desde Cuba su teléfono echaría humo, de la gente que le llamó preocupada por ustedes...

Ahora mismo tengo muchos mensajes y muchas llamadas, de todas las personas aql ver esta situación y estar aquñi, se preocuparon y emepzaron a llamar. pero no hubo nada, se escucharon las alarmas, pero nada más.

Desde Valencia, donde dejó muy buenas amistades, también le llegarían muestras de cariño y preocupación, ¿no?

Sí, sí, casi todos me escribieron para preguntarme cómo estaba. Mucha preocupación.

¿Ahora cómo están en Chipre, en Nicosia? Imagino que a la espera de saber qué podrán hacer, dónde van a jugar como local. ¿Cuál es la situación, qué les han explicado?

Ahora mismo no hay nada concreto, porque ahora no se sabe qué va a suceder, porque esto puede parar un día o tres meses. Entiendo que no tenemos nada claro, sólo que los próximos partidos fuera serán en Valencia y en Atenas, y que supuestamente en una o dos semanas regresaríamos. Pero cierto, no sabemos nada aún, es algo imprevisto y no sabemos dar una respuesta a ninguna situación.

Le preguntamos por Valencia, regresa a la que fue su casa. ¿Qué sentimiento le va a despertar?

Estoy súper contento, muy emocionado, tampoco me esperaba estar ahí tan pronto. Estoy nervioso, claro, yo estaba preparado para ir dentro un tiempo, casi el año que viene. Tenía tiempo de relajarme y no tener tanta presión porque salí de allí hace poco. Pero nada súper emocionado de regresar, con la gente que siempre me recogió muy bien.

¿Se le ha quedado alguna espinita clavada de su paso por Valencia?

Pues sí, el haberme tenido que irme antes. La temporada pasada no fue buena para nadie e irme ha sido una espinita clavada que me queda. Me hubiera gustado tener mejores resultados, se nos escaparon partidos que teníamos en la mano.no hicimos nada en Europa, no fue cómo queríamos y sí, esa espinita la sigo teniendo clavada.

¿Qué tal está haciendo eso de jugar para Maccabi? Más allá del sobresalto por el conflicto bélico, es uno los grandes de Europa y has tenido impacto inmediato (11 puntos en 14 minutos contra Partizán)...

Contento, contento con el fichaje. Yo, aquí en Maccabi, como siempre, voy a dar siempre lo mejor de mí siempre, es algo que llevo, la intensidad, los deseos de jugar siempre bien. Puede que salgan bien las cosas o no, pero que se vea que quiero. Las cosas, cuando uno tiene deseo e intensidad, la mayoría de las vecessale lo positivo y bueno. Por ahora estuve bien y ojalá me sigan saliendo asílas cosas.

¿Cómo llevas el tema de los peinados? Ya has empezado a darle el toque amarillo...

Ya sabes que eso me gusta, para ganarme al público de una u otra manera. El problema es en Valencia ya tenía el peluquero profesional, que era ya como de la familia. Ahora mi mujer hace lo que puede, pero con los diseños, los laterales y eso... no es lo mismo.