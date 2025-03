Iván Romero da en la diana: "Quien diga que no lo piensa, miente"

Su mejor temporada

Es verdad que ya tenía, no la experiencia, porque al final es un año, pero sí que es verdad que había estado cedido en Tenerife el año anterior y sí que sabía ya de la categoría y me salió esta oportunidad y decidí venir aquí. Apostaron por mí, tenían muchas ganas de que viniese y obviamente no me lo pensé porque creo que es un club muy importante en Segunda división, creo que no merece estar aquí donde estamos ahora y bueno, que poco a poco estamos haciendo las cosas bien, trabajando mucho, eso sí, y bueno, que ojalá y podamos seguir en esta línea las diez jornadas que quedan.

Verse líder de Segunda

Soy de los que dicen que no hay que pensar en eso, obviamente lo piensas porque es inevitable, te ves ahí arriba y sabes que quedan diez jornadas, pero soy de los que dicen que hay que ir partido a partido, que quedan todavía, aunque parezca que son pocas jornadas, pero es mucho, son dos meses y poco de competición y bueno, hay que pensar solo en el siguiente partido, intentar hacerlo lo mejor posible y así es como ha llegado esta racha que llevamos hasta ahora.

¿Ascenso a Primera División?

Es verdad que no me gusta hablar, decir que vamos a ascender o que tal. Obviamente todos los pensamos, quien diga que no lo piensa, miente, porque todo el mundo lo piensa, obviamente, tanto la afición como todos nosotros queremos ese objetivo, pero que bueno, hay que tener los pies en el suelo y hay que ir con calma y paso a paso siempre.

El calendario que les llega

Es verdad que tenemos ahora dos partidos que son con dos equipazos, con equipos de la parte de arriba, que es con los que nos vamos a jugar, dos de ellos, y es verdad que bueno, si eres capaz de ganarle a esos equipos, pues aparte de ganarles la diferencia de goles también, que es muy importante en esta liga, porque se puede decir en los últimos partidos que les sacas tres puntos más y que ellos nos suman, entonces creo que son muy importantes estos partidos.

La fortaleza del Levante UD

A nivel presupuesto y demás, pues hay equipos mucho más poderosos, pero creo que somos un equipo muy trabajador, muy humilde, estamos todos muy unidos y cuando llevábamos pocas jornadas, que no estábamos ni mucho menos los primeros, es verdad que decíamos como que se respiraba algo en el ambiente bueno y que parecía que iban a pasar cosas buenas y bueno, pues al final es lo que está pasando ahora, ojalá que siga así, pero es verdad que se respira muy buen ambiente, no hay malos rollos entre ninguno, todos nos alegramos si mete uno, si mete otro, las celebraciones de los goles de todos y al final eso es lo que hace de que un equipo esté arriba o no, porque es la unión de todos.

Su celebración

Me pongo de rodillas y tiro, porque me gustan mucho los dardos, jugar a la diana, y bueno, cuando estaba en Sevilla es verdad que me vicié mucho y jugaba mucho a la diana con un par de amigos. Ya se nos daba tan bien que cuando había que darle al centro nos poníamos de rodillas, porque le dábamos muy fácil, entonces la celebración viene de ahí, de los dardos, de que me gusta mucho, y bueno, me pongo de rodillas como que le doy al centro de la diana, entonces por eso es la celebración.