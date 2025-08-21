Iker Losada llega cedido al Levante UD desde el Real Betis

El Levante UD sigue reforzando su plantilla en su regreso a la élite del fútbol español. Iker Losada es el nuevo fichaje para Julián Calero. El mediapunta gallego llega cedido hasta final de temporada procedente del Real Betis. Será su segunda cesión consecutiva después de que a principios de enero de 2025 firmará por el Celta de Vigo, equipo que le formó como jugador. En la 23-24 recaló en el Racing de Ferrol y lideró al equipo ferrolano en su año en Segunda división. Su buen hacer en esa temporada le hizo fichar por el conjunto bético. En Sevilla no ha sabido encontrar su hueco y el atacante de 24 años busca ahora un sitio donde volver a demostrar su buen fútbol.

Losada llegó en la madrugada del jueves a Valencia después de un largo tramo de coche desde Sevilla. En la mañana del jueves ya se ejercitó junto al resto de sus compañeros en Buñol. El de Catoira es el noveno fichaje del equipo de Orriols en este mercado estival.

A priori, compartirá la posición de mediapunta con Carlos Álvarez, una de las estrellas del Levante. Su versatilidad también le permite jugar escorado tanto en banda derecha como en banda izquierda como ya hizo en esta última temporada con Claudio Giráldez en Vigo.