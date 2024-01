Hugo Duro: "Queremos mirar hacia Europa, pero hay que ser precavidos"

La vida le ha cambiado a Hugo Duro. De estar en el punto de mira de la lista negra del entrenador, a ser un imprescindible que se destaca por su entrega, por su fútbol y por sus goles. Nueve tantos le aupan como el máximo artillero del equipo y se empieza a asociar su nombre con la lista de la selección española de Luis de la Fuente. Tiene los pies en el suelo, destaca a Baraja como un entrenador "justo" y admira la humildad del vestuario valencianista como clave para el gran cambio respecto a la temporada pasada. Un vestuario ambicioso y que tiene ganas de mirar hacia los puestos europeos, pero siendo precavidos porque queda mucho y el equipo sigue teniendo muy presente lo ocurrido la pasada campaña.

El getafense ha pasado por el media center de la Ciudad Deportiva para comparecer ante los medios con una sonrisa que ejemplifica, claramente, el buen momento del equipo ché.

¿Es su mejor momento en el VCF?

Con el paso de los años vas adquiriendo conocimiento y experiencia, a nivel deportivo y personal. Yo diría que es mi mejor momento, sin ninguna duda.

La llamada de la Selección

Eso es decisión de Luís De la Fuente y yo he de seguir haciendo las cosas bien en mi club. Si algún día llega la llamada, será un honor y estaré encantado.

El getafense lleva nueve celebraciones de gol esta temporadaVCF





El reto goleador

Vengo paso a paso. El año pasado me marqué unas expectativas altas y luego fue un año malo. Voy poco a poco, no me pongo objetivos. Ojalá se dé ese orgullo de poder ser el máximo goleador de la última década que ahora mismo marca Rodrigo Moreno.

La presión del 9

Me hacía bastante ilusión y siempre lo llevé en categorías inferiores. Se lo dije a mi padre y me dijo que ser el 9 del Valencia CF me iba a aportar más presión que iba a estar más en el foco. A mi me da igual, nunca pensé en esa presión y pensé en darlo todo para mejorar. No creo que un número te haga meter más o menos goles.

Opinión VAR y audios

Está claro que el VAR vino para ayudar y nosotros nos dedicamos a jugar. Las decisiones de los árbitros no dependen de nosotros y son humanos y se pueden equivocar. Esperemos que con la herramienta del VAR vayan desapareciendo los errores.

Su especial conexión con Mestalla

Yo venía del Getafe, me avisaron de la exigencia de la grada pero también me dijeron que el esfuerzo se premiaba. Esa unión fue muy rápida, soy muy sencillo, siempre intento sonreír y sacarle una sonrisa a la gente. Y estoy super cómodo, venir aquí para mi es un orgullo, a un club de los grandes como es el Valencia C.F. La gente que trabaja aquí es una maravilla y espero estar aquí muchos años.

¿Qué ha cambiado con Baraja?

Es una persona justa, creo que ese es el mejor calificativo que lo define y pone en el campo a la gente que está más inspirada y no hace caso a los nombres. En mi caso fue así y hubo otros casos como por ejemplo el de Lino (que es un pedazo de jugador) y a casi a todos nos tocó en algún momento pasar por el banquillo. Este verano el míster habló conmigo y me pidió trabajo, y yo estoy encantado de poder dárselo

Baraja y su futuro

Está haciendo un gran trabajo. Si quiere estar más será decisión de ambas partes y será muy bueno seguir para adelante. Lo que puedo decir es que el vestuario está a muerte con el mister.

Hugo cuenta con la plena confianza del cuerpo técnicoVCF





Mirar hacia Europa

Hablamos más que hace 5 meses de esa posibilidad. Estamos lejos del descenso, tenemos un grupo ambicioso y queremos mirar hacia Europa, pero somos precavidos. Ahora toca el Wanda y ojalá podamos hablar de Europa cuando queden 4 ó 5 jornadas.

Secreto del cambio

Todo el vestuario es un grupo currante, humilde y joven. Todos tenemos ganas de aportar y demostrar. Es una gran oportunidad de ganarse un puesto en el Valencia. A todos les hace ilusión y más sabiendo que el míster es justo y que aquí no se puede relajar nadie porque el míster te quita y eso hace que todos se esfuercen.

Mejor momento para ir al Metropolitano

Vamos a ir a por todas. Ellos también habrán aprendido de la ida en la que nosotros estuvimos bien y ellos estuvieron mal. Vamos con las ganas de ganar y con ganas de aprovechar la dinámica y sumar de 3 en 3.

Buen ambiente en el vestuario

Le doy una importancia bastante alta. Yo el año pasado perdí la sonrisa y todo el mundo me lo notaba. He recuperado ganas e ilusión de venir a entrenar. Más que un equipo somos amigos y se nota en los entrenamientos día a día. Hay que seguir así porque venir a entrenar cada día es un gustazo. Aquí todo asumimos que hay que correr y que no hay ningún crack. Los que vienen de abajo tienen muchas ganas de trabajar. Aquí nadie tiene los humos muy subidos. Siempre hay ganas de ayudar al compañero y yo nunca he estado en un vestuario tan unido como este.

Liberación cuando salió Cavani

La condición para seguir aquí era currar. También están Diego Lopez y Roman, y la pretemporada de Alberto (Marí) fue buena y tuvo mala suerte. La presión la tenía yo por agradecimiento. Yo iba a seguir currando para demostrarle al míster que quería jugar, estuviera quien estuviera en la plantilla para competir por un puesto.