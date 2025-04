Hugo Duro ensalza a Corberán: "No había visto nada igual"

El delantero del Valencia CF Hugo Duro reconoció que el equipo está contento tras la victoria en el Santiago Bernabéu, pero apuntó que no han hecho “nada” todavía y que el club “no puede permitirse” que el equipo se relaje porque el objetivo de la permanencia todavía no está cumplido.

“El vestuario está alegre, fue un momento de alegría muy bonito para todos, pero esto no ha acabado, el equipo tiene un partido muy importante el viernes. Nos tenemos que centrar en ganar al Sevilla porque daría un paso muy importante hacia esa tranquilidad”, expresó este miércoles en rueda de prensa.

Duro incidió en que ahora mismo solo piensan en el Sevilla porque una victoria confirmaría las buenas sensaciones del equipo y supondría adelantar a su rival en la tabla. Además, reconoció que sería “un chasco muy grande” no ganar al conjunto hispalense después de hacerlo en el Santiago Bernabéu.

En esa línea, sobre si en el vestuario se ha hablado de la posibilidad de luchar por puestos europeos, el delantero madrileño dijo: “Me gustaría decir que sí, pero cuando llevas mucho tiempo luchando abajo y sufriendo, de momento nos centramos en el objetivo que es salvar la categoría”.

“Una vez consigamos eso, tenemos que luchar por estar lo más arriba posible, ojalá el objetivo se consiga pronto para poder hablar de otras cosas más grandes que a día de hoy después de estar siete meses luchando a contracorriente es duro. Ojalá llegue pronto (la permanencia) para que pueda decir que sí (que miran hacia Europa)”, manifestó.

Sobre la figura del míster Carlos Corberán, el valencianista le definió como “un entrenador increíble”. “Todo lo que escribáis de él sobre su trabajo se queda corto, es súper trabajador y ambicioso. Trabaja todo al milímetro, no he visto nada igual. Con un entrenador así es muy difícil no crecer como equipo ni individualmente, te lo deja todo ‘mascadito’”, dijo.

“Se reirá más o menos, será más majo o más borde, pero aquí lo que cuenta es el rendimiento de los jugadores. Todas las palabras hacia él tienen que ser buenas. Ha cambiado cosas, no me gusta decirlo mucho porque las comparaciones son odiosas. Con Rubén (Baraja) trabajábamos de una manera, con Carlos de otra”, comentó.

“Carlos desde el primer día puso mucho trabajo, el equipo lo ha cogido para bien y muchas veces tienes que tener suerte en los partidos, que con Rubén no la tuvimos. Carlos está haciendo un trabajo increíble, se está mereciendo ganar muchos partidos. Esa pizca de suerte que nos estaba faltando a principio de año ahora la estamos teniendo, aunque siempre digo que la suerte se busca. El equipo está trabajando muy bien y saca resultados en función al trabajo que está haciendo”, agregó.

Sobre qué tiene que cambiar el club para no sufrir, dijo que no es una pregunta para él, pero habló de la palabra “ambición”. “Tanto el club como los jugadores tenemos que tener ambición. Este club no puede permitirse otra cosa que no sea estar entre los grandes de España. Si a día de hoy no es el caso, es porque hay cosas que mejorar tanto los que jugamos como los que no”, finalizó.