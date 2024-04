Horizonte Conference League

Las ocho jornadas que tiene por delante el equipo de Baraja para tratar de meterse en Europa empiezan este próximo lunes en El Sadar ante Osasuna. Los navarros se meten en la pelea si consiguen la victoria y no será una salida sencilla. A esta hora se puede considerar un rival directo. Tanto o más directo es el Betis, cuya visita a Mestalla está marcada en rojo por la importancia del choque entre ambos, séptimo y octavo clasificado de LaLiga en estos momentos. Ese choque se disputará el sábado 20 a las 18.30h. Una semana más tarde la visita será a Montjuïc para enfrentarse al Barça a las 14.00h. Tres partidos duros en el mes de abril para medir la capacidad del Valencia CF de aguantar su sitio en plazas europeas.

Mayo arrancará con dos partidos en casa: Deportivo Alavés y Rayo Vallecano. En principio, los dos partidos ‘más asequibles’ de los de Baraja, teniendo en cuenta el nivel del resto. Tras ello tocará visita intersemanal a Anoeta para medirse a la Real Sociedad. La racha de los donostiarras hasta entonces determinará si tienen ya la Europa League asegurada a esas alturas o si, por el contrario, se ha enfangando en la lucna. A esta hora el equipo de Imanol aventaja en sólo cinco puntos al Valencia CF. La última cita de los che en Mestalla será ante el Girona, que puede estar luchando por culminar el sueño y terminar segundo el campeonato. Sea como fuere, parecen tener atado el objetivo sobrevenido que marcó Míchel a mitad de temporada: clasificarse para la Champions. La última piedra en el camino del Valencia CF será el Celta de Vigo en Balaídos el fin de semana del 25 y 26 de mayo. Los vigueses están ahora únicamente a tres puntos de la zona de descenso y son el equipo que marca la salvación.

La batalla no será sencilla, pero el vestuario está motivado y el cuerpo técnico también, aunque Baraja no quiera oír hablar de la palabra ‘Europa’ ni en sala de prensa ni de puertas para adentro en el vestuario. Siempre ha huido de cargarse de presión a él mismo y a su plantilla viendo cuál era el objetivo inicial fijado por Layhoon: la permanencia. Como afirmó el técnico en la Cadena COPE la pasada semana, no son conscientes hasta dónde pueden llegar: “No sabemos el techo que podemos tener. Se han ido haciendo cosas bien, incluso adelantando procesos con chavales jóvenes. Estamos en un proceso que tenemos que disfrutar y afrontarlo totalmente liberados. Ver dónde podemos llegar, acabar bien la temporada, y ojalá podamos estar peleando por esos puestos de privilegio hasta el final”.

Los beneficios de clasificarse para la UEFA Conference League no serían únicamente la ilusión de la afición y la motivación del equipo, también tendría una contraprestación económica. Si el Valencia CF es séptimo, tendría que pasar sí o sí por la última ronda previa de la competición. Dos partidos (ida y vuelta) que conforman el play-off previo a la antigua fase de grupos, constituida desde el próximo año como una liguilla con una única clasificación general. Meterse en esa ronda, y por tanto considerar que disputa la competición, le supondrían a las arcas del Valencia CF cerca de 3 millones de euros. Ahí, 400.000 euros por victoria y 133.000 por empate. En esa nueva liguilla se disputan seis jornadas entre el 3 de octubre y el 19 de diciembre.

El nuevo formato que entra en vigor la próxima temporada supone la disputa de una única fase liga de 36 equipos, en la que cada equipo se enfrentará a tres conjuntos diferentes (tres en casa y tres fuera). Los ocho primeros de la general pasan directamente a los octavos de final, que reportarían 800.000 euros. Los equipos que terminen del 9º al 24º disputan unos play-off y los vencedores de los mismos pasan a octavos. Los cuartos de final reportarían 1’3 millones de euros, mientras que las semifinales suponen 2’5. Meterse en la final genera un ingreso de cuatro millones de euros, mientras que siendo campeón se añadirían tres millones más al montante. Existen otra serie de bonus que podrían añadirse a la cantidad acumulada en las citadas rondas según la clasificación en la liguilla.

Unos ingresos que, si bien no tienen parangón con la Champions que disputaba el Valencia CF hace no tantos años, si vendrían de maravilla a unas arcas perjudicadas y en las que se escuda el máximo accionista para retrasar o no abordar operaciones que, en algunos casos, no superan el millón de euros. La incógnita a despejar este verano será qué tipo de plantilla le dan a Rubén Baraja en caso de que el club de Mestalla logre la machada de clasificarse para Europa y qué respuesta se dará en el mercado a las ventas que pueda afrontar el Valencia CF de jugadores clave en los próximos meses. Un billete para Europa que puede suponer, para futbolistas importantes este año, un aliciente a la hora de elegir continuar en la capital del Turia.

