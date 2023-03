Horario y dónde ver y escuchar el Málaga-Levante UD de LaLigaSmartbank

El Levante UD se mide este viernes (21.00h) al Malaga CF en La Rosaleda con la intención de reencontrarse con los tres puntos. Los granotas acumulan dos partidos seguidos sin conocer la victoria y la igualdad de la parte alta de la tabla exige no fallar para no perder opciones de terminar en puestos de ascenso directo a LaLiga. Escucha el partido en el Tiempo de Juego de la Cadena COPE a través de las emisoras COPE Más, la web y las aplicaciones móviles.



El conjunto valenciano llega al duelo de la jornada 32 de LaLiga Smartbank como tercer clasificado en la tabla con 55 puntos, tres menos que Las Palmas, equipo que marca los puestos de ascenso directo. Líder está el Eibar, con cinco puntos más que los granotas. La estrechez de esa zona, solo hay cuatro puntos entre el Levante y el sexto, obliga a los de Orriols a sacar un triunfo de La Rosaleda, campo histórico del fútbol español que no atraviesa por un momento nada dulce con el Málaga en una situación social y deportiva compleja.



Los malagueños son antepenúltimos y están a diez puestos de la salvación, que la marca el Real Oviedo. El último encuentro en casa se saldó para los andaluces con derrota ante el Racing de Santander.

Javi Calleja tiene entre sus novedades a Soldado y Postigo. Ambos han trabajado esta semana con el grupo desde el martes y el técnico granota los ha incluido en la lista de convocados para el duelo. Ambos se han perdido prácticamente el último mes de competición. El que no estará seguro es Pablo Martínez, que fue operado el miércoles de su rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El centrocampista confirmó públicamente que todo había salido de forma satisfactoria y que apoyará desde fuera para lograr el ascenso. Un ascenso del que habló Jorge en los medios del club, con la convicción de que el equipo lo puede conseguir.



Vezo, Campaña, Mustafi y Brugui, además del propio Pablo Martínez, siguen fuera por lesión y continúan con su proceso de recuperación. Como confirmó Javier Calleja, Campaña podría regresar al equipo en las próximas semanas. A cambio, el entrenador granota ha incluido a Carlos Giménez y Carlos Benítez de la cantera, habituales cuando el entrenador del primer equipo tira mano del filial.

Se trata de un partido especial para el técnico del Levante UD, que jugó en el Málaga entre 2006 y 2009. Calleja reconoció que se trata del encuentro más "difícil e importante de la temporada", por lo que se juega el cuadro malacitano.

Dónde ver y escuchar el partido

El partido, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga Smarbank, comenzará el viernes a las 21.00. Se podrá seguir por televisión a través de Movistar.

COPE y COPE.es son las opciones que, en radio e Internet, os proponemos para no perder detalle de lo que suceda en el partido. El equipo de ‘Tiempo de Juego’ lo contará todo, como siempre, tanto en las ondas como en nuestra web.