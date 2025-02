Harding ajusticia a un Valencia Basket que despierta tarde en el Principado (86-84)

Morabanc Andorra empezó intenso y enérgico como se esperaba en el estreno de Joan Plaza ante su nueva afición. Las primeras posesiones fueron de hombres de celeste por el suelo buscando pelotas sueltas y anotando un parcial de 9-0, con siete puntos de Doumbouya. Pedro Martínez lo paró. Eran casi tres minutos sin desvirgar el aro contrario. Aún fue peor después de una pérdida y un triple de un ex, Evans. 12-0. Parecido a lo vivido en Liubliana unos días antes, 15-3. Costello, pasados casi cinco minutos, inauguró el casillero, pero el acierto era bajo (0 de 7 en triples).

Con Jovic y Montero se buscó más claridad ofensiva, aunque los problemas venían más del descontrol en el rebote, algo que a los valencianos les suele dar mucha estabilidad, confianza y dominio del ritmo. Dos rebotes ofensivos finalizados con canasta de forma consecutiva, pusieron un 19-5 a los siete minutos, con Valencia Basket incómodo y desorientado. Distancia aumentada con un triplazo de Kuric después de bote y con López-Arostegui muy encima, 22-5, minuto 8. Y aún conectó otro más el norteamericano para un preocupante 25-6, un menos diecinueve, que limó cuanto a penas para cerrar el primer cuarto menos prolífico del curso, 26-10.

Kuric, con una decena en el primer acto, seguía con la mano caliente. Pero la determinación y el hambre era lo que marcaba el partido. La defensa de Andorra, interpretando bien los cambios o los dos contra uno, incomodaba, y ponía patas arriba el partido, hasta un 41-14, un menos veintisiete sonrojante. Tocado el fondo era cuestión de reaccionar. Montero metió el primer triple taronja. Uno de once. El triple trajo más. Uno de Pradilla y otro de Sestina, tres de quince. Pero Harding, discreto hasta entonces, empezó a carburar, con nueve se fue al vestuario, para un 44-26. Las estadísticas, con un 7 de 26 en tiros campo, con cuatro rebotes menos que los andorranos, 18-12 bajo en puntos en pintura y once pérdidas. Todo por mejorar.

Era cuestión de orgullo el meterse en el partido. No rendirse, no bajar brazos, no entregar la cuchara. Poco a poco, los valencianos, con mejor defensa y casi el mismo desacierto fueron picando piedra. 53-43 con una canasta de Puerto en transición. Rebote, correr. La primera canasta en contraataque. La primera. Casi 27 minutos transcurridos. Pero en el rebote había un problema. Y eso le daba vida a los locales cuando Valencia Basket quería meter presión.

Un triple de Reuvers rompió la barrera de los diez, un 59-51, al que respondió Andorra con un triple de Harding y un mate de Okoye. Al final, el parcial se alargó hasta un 67-53. Un tirón malgastado. Como el segundo tiro libre de Costello que dejó el marcador 67-54 a los treinta minutos. Mejor, pero insuficiente. En partido, pero sin acabar de.

Jones anotó una bandeja para arrancar el cuarto. Más dos libres de Montero. 67-58. Otra vez por debajo de la decena. Y otra respuesta de Andorra. Un rebote ofensivo de Jones, con una maravillosa finta y canasta forzó el tiempo muerto de Plaza. Preocupación. 72-65. Siete minutos. Otro ofensivo y canasta de un pequeño, Montero, 72-67. Era el momento. Seis minutos. De Larrea puso el 72-69. La preocupación local empezó a tornarse vértigo. Con el partido en tres puntos, Jones se dobló el tobillo derecho al pisar a Evans. De Larrea, otro ofensivo y canasta, 74-73. Qué personalidad de Larry. Como Montero, que contestó con un dos más uno a otro de Lammers. 77-76, a 3:23. Lammers acertó sobre la bocina a cuatro metros, respuesta de Pradilla. 79-78. Buena defensa de Larry a Kuric, con sus largos brazos, y magia de Montero para que Costello solito bajo el aro pusiera por primera vez a Valencia Basket por delante, 79-80, con 2:10 por jugarse.

Doumbouya percutió en la zona para recuperar el mando. Un minuto por jugarse. Todo por decidirse. Mucha presión, Montero lee y regala a Costello. 81-82. A treinta segundos, libres para Harding. 83-82. A 15 segundos, Jones, también desde los libres, lo dejó para una defensa, 83-84. Plaza pintó en la pizarra, "Búsquemos a Harding" y Harding salió de los bloqueos y ajustició con un triple a los valencianos. Cinco segundos. Pizarra para Jones, su triple se queda corto y el partido fue para los locales, justamente.