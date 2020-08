“Me gusta llegar el primero, trabajar e irme el último”

Dorsal 4

“Llevaré el mismo dorsal. Le tengo aprecio y mi familia también. Es un detalle por el que lo he cogido”.

De Palencia a València

“Hay que tomar decisiones que a veces son difíciles pero hemos trabajado para ello. De Palencia, que fue un gran año a darme en Zaragoza la oportunidad de jugar la fase final. La cogí, salió bien y ha llegado esta gran oportunidad que hay que aprovechar y que irá igual de bien”.

En quién se fija de Valencia Basket

“Al final me fijo mucho en los entrenos en todos los jugadores. Todos son muy buenos. Me gusta llegar de los primeros, trabajar e irme el último. Espero estar el mayor tiempo posible aquí. Quiero devolverle el esfuerzo que ha hecho por mí el club”.

Su gran fase final en la ACB

“Todo el mundo sueña con estar compitiendo contra los mejores, contra gente que veías por la tv y decías: ‘oh, es famoso’. Verme ahí, compitiendo contra ellos, me siento muy orgulloso”.

Propósito para esta temporada en taronja

“Tengo mucha ambición. Me gusta venir el primero e irme el último. Trabajar, ganarme los minutos, estudiar lo que me digan que tengo que mejorar. Vengo a ayudar y a mejorar, no pienso en otra cosa”.