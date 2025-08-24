Guillem Tazo y Roger Villarejo, dos perlas de l'Alqueria que se ponen en manos de Pedro Martínez para la pretemporada de Valencia Basket

El Valencia Basket empieza a rodar el lunes 25 de agosto con las pertinentes revisiones médicas y pruebas médicas. Pedro Martínez tiene que arrancar con muchas ausencias de internacionales, de momento, los 5 españoles (López-Arostegui, Puerto, Pradilla, Sima y De Larrea), Jean Montero (República Dominicana), Darius Thompson (italia) o Brancou Badio (Senegal). Tampoco estará Isaac Nogués, el último fichaje taronja, que llegará el miércoles después de estar con Sergio Scariolo. El escolta sólo se perdería el primer entrenamiento en pista de los taronja, que será el martes.

Ante tanta ausencia, el Valencia Basket tiene que tirar de l'Alqueria del Basket. Canteranos como Álex Blanco (base de 2007), Tomas Talcis (alero de 2007), Nikola Dzepina (ala-pívot de 2006) o Jorge Carot ( ala-pívot de 2006) ayudararán a los mayores, pero hay dos nombres entre los jóvenes que destacan con fuerza: Guillem Tazo, base de 1'91, y Roger Villarejo, alero de 2'01. Son internacionales sub16, nacidos en 2009, y hace una semana acabaron el Europeo de la categoría en Tbilisi, Georgia. De hecho, hace una semana COPE ya les habló de Villarejo y de las expectativas que el club tiene en el catalán de llegar al primer equipo.

Tazo es un base de la vieja escuela, excelente director de juego, notable pasador y que acostumbra a saber manejar perfectamente los tiempos del partido. Muy intuitivo y muy aplicado en defensa. En el tiro es donde tiene mayor margen de mejora, pero cada vez es más sólido y fiable. Muchos le comparan por su forma de dirigir, por su tamaño, con Stefan Jovic. Un perfil similar.

De Roger Villarejo, ya contamos en COPE que en las entrañas l’Alqueria se le ve como el siguiente gran proyecto desde Sergio De Larrea, porque aúna todas las condiciones físicas, técnicas y mentales, y además esa estética que tiene el vallisoletano que encandila. Como le explicó a COPE Manolo Aller, responsable de selecciones de la Federación Española de Baloncesto, Roger no tiene techo. "Tiene el que él quiera, porque tiene patas fuertes, técnica. Hugo González podría ser un espejo en el que compararle, si me preguntas por un jugador al que se pudiera parecer. Pero Roger y todos los chicos tienen que tener claro que con esto no les llega, que tienen que seguir trabajando. Nosotros también tenemos que seguir ayudándoles a seguir creciendo. Roger lo tiene todo. Valencia Basket está trabajando muy bien. Mira Sergio De Larrea o Josep Puerto, de unas generaciones anteriores, y esperemos que Roger pueda estar pronto en el primer equipo", apuntó el gallego. Pocos días después días después, aunque sólo sea para unos entrenamientos de pretemporada el catalán se pondrá a las órdenes de Pedro Martínez. Guillem Tazo también. Una experiencia que seguro no olvidarán.