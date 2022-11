Guillem Ferrando: "En casa al principio pensaron que era una broma"

¿Regalo inesperado?

Sí, un poco imprevisto, pero muy bonito. Siempre es bueno volver a casa.

¿De verdad fue una sorpresa?

Más o menos. Al ver la lesión de Sam ya te haces una idea de lo que puede pasar y a esperar. Si no me habría quedado en Melilla.

Buenos números en LEB Oro

Ha sido una experiencia corta pero muy buena. Me he sentido muy a gusto en el equipo, en una Liga muy complicado y con muy buenos jugadores. El entrenador me ha estado dando confianza, aunque los resultados no han acompañado porque hemos tenido un calendario muy complicado.

¿Quién hace la llamada?

Primero mi agente y luego ya me llama Chechu (Mulero) para decírmelo.

Momento muy complicado

Lo es. Con cinco derrotas consecutivas y un calendario difícil. Toca sacar victorias.

¿Cuál puede ser su aportación?

Tengo que aportar energía y compañerismo, dando el balón a compañeros que necesitan confianza y a ver si jugando en equipo conseguimos más victorias.

Belgrado-Madrid-Tel Aviv

Son partidos muy chulos, con grandes aficiones. Hay que disfrutar y conseguir la victoria.

Planes a medio plazo

No se sabe aún. Ahora toca disfrutar y hasta el 29 de febrero hay tiempo para buscar otra cesión si vuelven todos.

¿En casa se lo creen?

Les costó creérselo. Al principio se pensaban que era una broma.