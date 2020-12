Gracia: “No tengo el control de los jugadores que van a salir o van a llegar”

Lesionados

“Uros (Racic) ha venido un poco indispuesto. Vamos a ver cómo evoluciona. Esperaremos a mañana. Los demás todavía no van a estar disponibles, necesitan algo más de tiempo. Ni Hugo (Guillamón), ni Kevin (Gameiro) ni Jasper (Cillessen) estarán disponibles”.

Objetivos del equipo

“Nuestro termómetro es algo constante. Son todos los partidos, los puntos valen igual. Los resultados ante equipos de parte alta han sido mejores. Pero no les damos más importancia a unos que a otros. El mejor camino es preparar el siguiente partido. Nosotros tratamos de enfocar hacia el siguiente partido, es la mejor manera de ser ambicioso y de tratar de llegar lo más lejos posible”.

Javi Gracia en la previa contra el Sevilla

A un punto del descenso

“Claro que le doy importancia a nuestra situación actual. Dada la igualdad que hay en la categoría, es intentar buscar la mejora. Por ahí, es como realmente, en el medio plazo, el equipo va a poder disfrutar de una mejor clasificación, juego… Es a lo que le doy más importancia. El que quiera ser más negativo verá la cercanía con el descenso y que sea más positivo verá que ganando un partido estaremos en posiciones más altas”.

Guillamón

“Hugo está en proceso de recuperación. Cerca de la vuelta. Es cierto que la semana pasada todos veíamos que podría estar un poquito antes pero tuvimos un frenazo que no evolucionaba tan bien como esperábamos. Va por el buen camino y llegará pronto”.

Sevilla FC

“Espero un rival de entidad. Un rival que está jugando a gran nivel en todas las competiciones y con una gran plantilla. Muy exigente. Con diferentes recursos, con alguna ausencia por lesión. Con jugadores de más velocidad, de más envergadura física. Con muchos recursos técnicos que como equipo está muy bien organizado. Muy completo, tiene jugadores con mucha experiencia. Un equipo muy competitivo”.

Mercado fichajes

“No es que me guste o disguste. Yo entiendo la situación, me limito a contestar. En este tema ya he dicho bastante. No me gusta repetir todas las semanas lo mismo. He sido claro. No quiero distraer la atención sobre lo importante, el próximo partido. No quiero hablar más sobre ese tema”.

Por qué no va a reunirse por fichajes

“El tema de fichajes, cuál era mi situación. El presidente ya ha dicho quién ha sido responsable de incorporar jugadores. Poco tengo que decir sobre eso”.

Fichar a un central

“Yo para hacer la valoración de lo que necesitaba el equipo ya lo hice y vi las consecuencias que eso tuvo. La responsabilidad de la confección de plantilla no es mía. Yo me voy a dedicar a entrenar al equipo. Si viene otro central porque el club lo considera oportuno, seguiré haciendo mi labor. No es mi responsabilidad porque ya quedó claro tiempo atrás”.

Corona

“Lo que hable con la gente del club no voy a decir. No sé si otros os filtran información. Yo lo que hable dentro del club no lo voy a hablar. Del tema de fichajes no hablo”.

Salida de jugadores

“A mí me gustaría que los jugadores que tengo se mantuvieran. No está bajo mi control. Ha habido situaciones de salidas que no se esperaban. No tengo el control de los jugadores que van a salir o van a llegar”.

Caso a Corona

“Tema de fichajes no voy a hablar más”.

Guedes

“Cuajó un gran partido, al nivel del resto de compañeros. A un muy buen nivel. Como delantero con Maxi. Fue determinante en el partido. Sus acciones muy exigentes en trabajo defensivo. También determinante en todas las acciones de ataque. Todos los detalles los cuidó al máximo, uno de sus mejores partidos desde que estoy aquí”.

“No, el jugador no pide nada. Entrena a diario, lo hace bien y el entrenador trata de elegir el mejor once, la mejor situación para competir el siguiente partido”.

Rubén Sobrino, en pleno entrenamiento

Diakhaby

“Lo veo muy bien. En concreto venimos de un partido en el que es difícil decir que un jugador no lo hizo a buen nivel. Diakhaby no es una excepción. Estuvo a muy buen nivel”.

Tardanza en hacer cambios

“Hago los cambios cuando creo que son oportunos. No se trata de nada más. Trato de ser justo en mis decisiones. Estar lo más acertado. Cuando el equipo está bien, me gusta mantenerlo”.

La respuesta del equipo a la adversidad

“Es destacable las reacciones del equipo cuando ha estado por detrás en el marcador. El equipo muestra orgullo y capacidad de reacción. Es algo destacable. Para que se haya producido esa reacción, se ha concedido de inicio, con comienzos malos. El equipo tiene esa capacidad. No hacemos distinciones de qué tipo de entidad tiene el rival. Todos los partidos son importantes y así los afrontamos”.

Estrategia

“Las cosas no se consiguen porque sí. Y menos en ese tipo de jugadas. Cuidamos los detalles en el balón parado. En Barcelona, en Vitoria… esas situaciones las trabajamos. Queremos seguir potenciando esa fase del juego. Y mejorar en nuestros goles en desarrollo del juego”.

Nivel del equipo

“Estamos como estamos. Antes, cuando empecé no me paraba a pensar en cómo estaríamos antes de la Navidad. Las situaciones van cambiando y nos adaptamos. Nuestra ambición es la de estar mejor. Siempre hay insatisfacción permanente porque queremos más. No soy mucho de mirar atrás ni de pensar cómo estaré. Lo mejor es el presente”.