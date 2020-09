Gracia sigue perdiendo soldados

Javi Gracia no gana para disgustos. El técnico navarro sigue viendo como no llegan refuerzos y, a la pérdida de futbolistas por traspasos, le está sumando numerosas bajas por lesión en este arranque de la temporada. El último,Gabriel Paulista, líder de la defensa y único central indiscutible para el cuerpo técnico en la plantilla. Tras las pruebas médicas realizadas, el brasileño sufre una rotura muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda y estará apartado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. Paulista ya jugó con molestias frente al Levante UD y muy tocado en Balaídos frente al RC Celta de Vigo. Forzó por ayudar al equipo y lo ha terminado pagando caro. Se pierde con total seguridad los partidos frente a la SD Huesca en Mestalla y el choque en San Sebastián frente a la Real Sociedad. Pendiente de evolución, el futbolista confía en llegar a la cita en casa contra el Real Betis, pero los médicos prefieren ser prudentes. Gabriel Paulista se une a las bajas ya sabidas de Eliaquim Mangala, Denis Cheryshev, Carlos Soler y Jasper Cillessen.

Paulista, tendido sobre el césped

No es mala suerte. Es falta de planificación. El Valencia CF lleva demandando la llegada de un defensa central desde el pasado mes de febrero. Concretamente, desde la lesión de Ezequiel Garay. Ya por aquel entonces, el club rastreó el mercado y se puso en contacto con varios futbolistas para acometer su contratación. Y no fueron pocos. Sidnei, Feddal, Laguardia, Hermoso, Salisu, David López, Siovas, Diogo Leite, Martínez Quarta, Duarte… y algunos más. La lista, interminable, abarcaba todo tipo de perfiles: baratos, caros, jóvenes, veteranos, cedidos e incluso futbolistas propios a los que repescar (Jorge Sáenz). Las semanas iban pasando y el Valencia CF no concretaba nada. Muchos contactos, mucho interés, todas las cifras sobre la mesa para terminar el campeonato sin fichar y renovando (sin fe) a Hugo Guillamón, futbolista por el que apostó Albert Celades tras el confinamiento y al que volvió a relegar al ostracismo Voro tras la destitución del técnico catalán. Con Gracia, no ha debutado aunque, una vez más, la necesidad le llevará a la titularidad.

El Valencia CF ncesesita un central desde febrero. No es mala suerte. Es falta de planificación

Murthy hace indicaciones desde el palco

Con el comienzo del nuevo curso, el Valencia CF tenía marcado en rojo las necesidades (mínimas) exigidas por el entrenador. Un defensa central y un mediocentro organizador. No eran las únicas, ni mucho menos, pero sí las necesarias para tratar de competir bajo mínimos por los objetivos de la temporada. Y como sucediera tras la lesión de Garay, la historia se repite. Muchos nombres sondeados, de diversos perfiles y con distintas condiciones. Un amplio abanico de posibilidades que, tras dos meses de búsqueda y con el campeonato iniciado, siguen sin concretarse. Bajo el argumento de la crisis financiera provocada por la pandemia, el Valencia CF sigue sin mover ficha. La premisa para la secretaría técnica está clara: jugadores libres, cedidos o cuyo coste les sitúe en el segundo escalón salarial. Y ahí, en ese nicho, se tiene que mover Miguel Ángel Corona para satisfacer los deseos del entrenador. La cuestión es si lo está haciendo o solo apunta a futbolistas que están fuera de esos parámetros. El último ejemplo, Jeison Murillo. Negociación abierta con el jugador colombiano, su agente y la Sampdoria, club de procedencia. Todo encaminado salvo por una cuestión: la ficha del jugador, por encima del límite marcado por Peter Lim. Murillo en Vigo y Gracia sin central. Otra pérdida de tiempo que se podría haber evitado. ¿Se está buscando donde toca? Borja Mayoral, Capoue, Pezzella y tantos otros jugadores que, por traspaso, ficha o edad son inaccesibles para el club, salvo que apurar los plazos sirva como estrategia para abaratarlos y que puedan llegar. Mientras tanto, Corona sabe cuál es el mercado que le han marcado. Le toca agudizar el ingenio y dotar al entrenador, de unos mimbres insuficientes pero necesarios. Gracia ya ha demostrado que con lo básico puede confeccionar un equipo. Toca corresponderle.