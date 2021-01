Gracia: “Yo no considero que tiramos nada”

Partido ridículo

“Ha sido un partido duro, hemos perdido la eliminatoria muy pronto. Hemos encajado tres goles de manera bastante temprana que nos ha condicionado. El equipo ha seguido trabajando con intensidad. Se ha intentado llegar, se ha generado alguna llegada con poca finalización y siendo el rival muy superior”.

La alineación

“La alineación es similar a otras alineaciones coperas. Dada la frecuencia de partidos hemos tenido que rotar. Por lesiones, por molestias, por cuidar a los jugadores porque tenemos un partido muy importante el sábado. No nos sentimos bien por el resultado. La plantilla que tenemos es para aprovecharla cuando tienes tres partidos en tan poco tiempo”.

“Yo no considero que tiramos nada. Está claro que el partido de hoy no ha sido bueno y el rival ha sido muy superior. Pero antes del partido, cualquier decisión que tomara, tenía esa visión de elegir un once con continuidad en la Liga que se habría calificado de irresponsabilidad. Hay varios jugadores que se han quedado en València con molestias. Sigo diciendo que la elección de jugadores, no considero que hayan sido alineaciones para tirar la competición. Es nuestra plantilla, de la que disponemos para competir lo mejor posible”.

Mensaje a la afición

“La ilusión en la Copa yo la he tenido y la tenía hoy, de seguir en esta competición. Paralelamente a esa ilusión, hay una responsabilidad con los jugadores que tenemos. No es posible que haya, con esa continuidad de partidos, tanto jugador que repita. Nuestra plantilla es ésta, con chicos muy jóvenes y no hay otra manera de aprender que compitiendo. En este momento, es mandar un mensaje de compromiso, de trabajo, de ilusión y esperanza que las cosas en Liga van a mejorar”.