Gourlay no aprueba el fichaje de Warren Madrigal

El Valencia CF no fichará a Warren Madrigal. El nuevo CEO de Fútbol, Ron Gourlay, no ha aprobado la operación para firmar al futbolista internacional por Costa Rica y, salvo sorpresa mayúscula, no seguirá vistiendo de blanquinegro. Como os contamos en COPE, la parcela deportiva del Valencia CF se sentó con Saprissa para renegociar la opción de compra que estaba estipulada por el futbolista. El club consiguió la cesión el pasado verano con una opción de 750.000 euros que debía abonarse antes del 31 de mayo. No obstante, se inició una nueva operación que rondaba los 350.000 euros fijos más variables que podían superar el millón de euros. Faltaba el OK de Singapur, pero Gourlay no ha dado su aprobación en los últimos días.

Warren estaba deseando quedarse en el Valencia CF, donde se encontraba muy a gusto desde su llegada el pasado verano. Mientras esperaba la decisión, ha anotado tres goles en dos partidos con Costa Rica esta semana en los partidos de clasificación para el Mundial 2026. Madrigal cumple 21 años el próximo mes de julio. Es internacional con Costa Rica, con la que ya ha jugado la Copa América. Lo hizo con 19 años. Este mes disputa la Copa Oro, lo que aquí equivale a la Eurocopa, con su selección. En la fase de grupos se medirá a Surinam (16 de junio), República Dominicana (19 junio) y México (23 junio). Además, en un año, lo normal es que juegue la Copa del Mundo.

EFE Viene de marcar tres goles con Madrigal

Esos condicionantes que lo hacen atractivo en el mercado y sus aptitudes futbolísticas hicieron que la gente de fútbol del Valencia CF aprobara su contratación. La previsión era que pudiera salir cedido la próxima campaña si no lo veía Corberán para jugar con el primer equipo. Cuestión que parecía más que probable a tenor del protagonismo que le ha dado el técnico de Cheste desde su llegada.

Mientras, el Valencia CF busca a esta hora de la tarde un '9' calificado como 'top' para formar parte del VCF Mestalla la próxima campaña, con vistas a poder subir a la primera plantilla. En el banquillo seguirá Miguel Ángel Angulo, como desvelamos en COPE el 31 de marzo y ya se hizo oficial ayer por dos temporadas.