Un gol (propio) en 630 minutos

Desde el 29 de enero han pasado 35 días y en ellos se han disputado siete jornadas de LaLiga Santander. En ese plazo de tiempo, en esos 630 minutos de fútbol, el Valencia CF sólo ha sido capaz de marcar un gol, el que le hizo Samu Castillejo al Athletic Club (y que posteriormente remontarían los vizcaínos), al margen del que se hizo en propia portería Igor Zubeldia y que supuso la única victoria che en todo este tiempo.

Cavani se retira lesionado



Así que, desde aquel lejano 2-2 ante la UD Almería en Mestalla, con goles de Justin Kluivert y José Luis Gayà, la sequía realizadora es una de las muchas explicaciones que pueden argumentar la caída clasificatoria del equipo desde la decimosegunda plaza de entonces a la penúltima actual.

Hugo Duro y Marcos André han marcado un gol cada uno en LaLiga

Entre medias, el Valencia CF se ha ido de vacío de sus visitas al Santiago Bernabéu, Montilivi, el Coliseo de Getafe y el Camp Nou. Esta falta de gol ha coincidido, en parte, con la ausencia de Edinson Cavani. El delantero charrúa cayó lesionado en el primer cuarto de hora del duelo contra el Athletic en Mestalla y se ha perdido los tres últimos partidos ligueros. Los números de Cavani en el Valencia CF son estos: siete goles en total, cinco en Liga y dos en Copa.

Hugo Duro ha marcado un gol en LaLiga



No ha aprovechado su oportunidad Hugo Duro que no se ha perdido ni un sólo minuto desde ese momento y no ha sido capaz de marcar. De hecho el getafense únicamente ha visto portería en LaLiga una vez: fue curiosamente ante el equipo azulón en la cuarta jornada del campeonato. También marcó en La Nucía, en la primera ronda de la Copa del Rey.

No ha sido mayor la aportación realizadora de Marcos André, con una única diana. La que le hizo al RC Celta en el mes de septiembre.