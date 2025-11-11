Roger Serrano, jugador del Gasifred At: "No es un ataque al portero pero cambiaría el reglamento para que no puedan salir los porteros"
El jugador del Gasifred At. abre el debate en COPE tras las lesiones sufridas por su compañero Íker Fernández tras chocar con el portero visitante. Ha sufrido extirpación de bazo, fractura de costillas y neumotórax
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el
1 min lectura7:32 min escucha
"Eso nos diferencia del resto de países: un fiscal en el banquillo, sin haber dimitido, y sigue siendo fiscal"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h