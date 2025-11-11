COPE
Roger Serrano, jugador del Gasifred At: "No es un ataque al portero pero cambiaría el reglamento para que no puedan salir los porteros"

El jugador del Gasifred At. abre el debate en COPE tras las lesiones sufridas por su compañero Íker Fernández tras chocar con el portero visitante. Ha sufrido extirpación de bazo, fractura de costillas y neumotórax 

Imagen del choque en el que resultó lesionado Iker Fernández
Roger Serrano

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el

1 min lectura7:32 min escucha

