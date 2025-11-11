Roger Serrano, jugador del Gasifred At: "No es un ataque al portero pero cambiaría el reglamento para que no puedan salir los porteros"

El jugador del Gasifred At. abre el debate en COPE tras las lesiones sufridas por su compañero Íker Fernández tras chocar con el portero visitante. Ha sufrido extirpación de bazo, fractura de costillas y neumotórax