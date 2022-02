Gayà trabaja para llegar a la semifinal de Copa

El capitán del Valencia CF se ha sometido esta mañana a nuevas pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias que le hicieron abandonar el césped el domingo en Mestalla ante el Barça. La resonancia ha determinado que sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, es decir, un agravamiento de la sobrecarga que sufría la semana pasada antes del partido ante el equipo de Xavi Hernández.

El compromiso de Gayà está más que acreditado. Incluso, a veces, le juega malas pasadas. Su interés por sumar, por ayudar al equipo, le lleva a situaciones de forzar su regreso cuando todavía no ha recuperado del todo unas molestias o una lesión. Le ha pasado en varías ocasiones en los últimos años que es cuando más lo ha necesitado el equipo dada su delicada situación deportiva. Y le ha pasado también varias veces esta temporada.

La última, el pasado domingo. Arrastraba una sobrecarga en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le habían hecho descansar en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Pero llegaba el Barça a Mestalla. Partido de caché. De esos que dan, más que quitan al equipo. Y Gayà quería jugar para ayudar a sus compañeros.

Trabajó durante la semana con buenas sensaciones, pero es cierto que no acabó de recuperar del todo porque a sus problemas de isquios, se unía unas molestias en la rodilla que le hicieron jugar, incluso, con un vendaje estabilizador.

Aguantó el choque, pero su pierna le dio un aviso y decidió rápidamente parar y pedir el cambio. Nadie mejor que Gayà, sabe del cuerpo de Gayà. En el marcador campeaba un 1-4 y no era cuestión de arriesgar ni un solo segundo más. En el minuto 65 fue sustituido por Lato y se fue cabizbajo al banquillo. Luego, tras el choque, las cámaras de televisión enfocaron a un Gayà, hundido y pensativo en solitario en el banquillo. Era la imagen de la preocupación por una posible recaída en la lesión. El de Pedreguer cambió el chip de inmediato. Con la derrota del Barça asumida, solo quedaba mirar hacia delante con un objetivo prioritario: la semifinal de Copa ante el Athletic, y de ahí, su preocupación. El lateral sabe que no se puede perder la cita. Toda la temporada se fía a un partido. Y se jugará en un Mestalla que prepara una noche como la de las grandes citas en el coliseo valencianista. Su principal gladiador. El capitán, no quiere perdérselo de ninguna manera.

Así que, desde el lunes trabaja mañana y tarde con los fisios. Sabiendo que tendrá que descansar ante el Mallorca. Con el contratiempo de la sanción por acumulación de tarjetas de Lato. Jesús Vázquez es la opción para la banda izquierda, un Vázquez que estará ausente de Paterna hasta el jueves ya que está concentrado con la selección española sub-19.

Pero el capitán tiene claro el horizonte y está convencido que, con mucho trabajo, va a intentarlo hasta el último día para poder ayudar en el camino hacia la final de La Cartuja. Regreso a Sevilla, donde Parejo levantó el trofeo. Ahora, sería su turno y es una imagen que le quita el sueño. Un sueño de valencianista.

