Gayà: "Es el reto más importante de mi carrera"

El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà ha comparecido ante los medios de comunicación en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa de un choque de alto voltaje, el domingo en Montjuic ante el FC Barcelona. El de Pedreguer ha reconocido que está ante el reto más importante de su carrera, pero ve a un vestuario motivado e ilusionado ante el objetivo y convencido de que hay motivos para creer en estos jugadores. Ensalza el trabajo de Corberán desde su llegada y cree que el factor Mestalla será definitivo para alcanzar la permanencia en la Primera División.

Motivos para creer en la permanencia

“Tengo muchos motivos para creer que es posible. Primero, por lo que veo en cada entrenamiento: veo a un equipo convencido e ilusionado. Esa es la línea que tenemos que seguir, continuar trabajando, insistiendo con las nuevas ideas de Corberán y se están viendo plasmadas en el terreno de juego”.

Lamine Yamal

“Es uno de los mejores jugadores. Tengo el recuerdo de verlo el primer día con la Selección con 16 años y aluciné. Dije que iba a marcar una época, su proyección no tiene límites. Siempre es bonito enfrentarte a jugadores como él”.

Ideas de Corberán

“Ha traído ideas nuevas. Es un equipo que le gusta dominar las dos facetas del juego. Sin balón, ser un equipo intenso, presionante; con balón, intentar tener un juego de esa mezcla entre combinativo y directo. Tenemos un perfil de jugadores que va muy bien al espacio. Con Baraja hacíamos eso muy bien y ahora tenemos que seguir insistiendo. Se está viendo a un equipo más atrevido con balón, pero que siempre busca portería rival”.

Objetivo Selección Española

“Siempre es una motivación y un orgullo. Es lo máximo poder representar a tu país y lo tengo mente. Mi prioridad es estar centrado aquí, en el equipo y sacar la situación adelante. Estoy seguro de que la vamos a sacar”.

El ánimo del vestuario

“Lo veo convencido. Tenemos muy claro cuál es el camino, lo que tenemos que hacer, que es centrarnos en el día a día. Como dijo Corberán, quería jugadores que vinieran a mejorar cada día y que salieran siendo mejores jugadores. Lo estamos entendiendo, venimos a trabajar duro y mejorar la situación”.

Miedo a las lesiones

“Estoy muy bien. Han sido meses muy complicados para mí, sobre todo, por no hacerlo dentro del terreno de juego, lo he intentado desde fuera. He trabajado muy duro. Esta lesión importante la he dejado atrás y ha sido un aprendizaje. Ahora, a seguir cogiendo ritmo, pero me veo muy bien. Las lesiones hay veces que no se pueden controlar, pero en mi carrera he tenido momentos muy buenos. Tengo muchos partidos jugados y me conozco muy bien. Cuando salgo al campo, salgo a disfrutar. No tengo miedo. Cada lesión me ha servido para aprender y mejorar”.

Mensaje para confiar en el equipo

“El que haya dejado de creer se tiene que ver los últimos partidos. Han sido bastante buenos y ese es el camino. El equipo está muy vivo y todos tenemos muchas ganas de cambiar esta situación. En Mestalla, cómo estuvo la afición, nos dio ese empuje que necesitábamos. Fue muy bonito y especial”.

FC Barcelona

“Vamos a esperar al mejor Barça. En Champions fue un recital de cómo creyeron. Tiene grandísimos jugadores. Han sabido adaptar lo que les pide Flick; ser muy agresivos e ir hacia delante. Es un equipazo”.

Nou Mestalla

“Mestalla actual es un campazo, siempre es especial. No le doy mayor importancia, no es una decisión que depende de mí. Ahora, vamos a tener otro estadio y seguro que nos adaptaremos y será especial”.

Mercado de fichajes

“Cuanta más competitividad haya en el equipo, mejor para todos. En ese tema está el Director Deportivo, yo estoy para lo mío. Ya tenemos bastante los jugadores como para pensar en eso. Todo jugador que venga para mejorar la plantilla, será mejor”.

Su futuro en el Valencia CF

“No me planteo nada de eso (de salir del Club). Estoy enfocado al 100% en mejorar y salvar esta situación complicada que tenemos. Valencia es mi casa, llevo desde los 11 años. He vivido momentos buenos, malos… y ojalá pueda volver a vivir los buenos”.

Reto complicado

“Nunca en estos 10 años que llevo había pasado por esta situación. Va a ser complicado, pero le quiero dar la vuelta a eso. Tenemos la oportunidad de cambiar la situación. Ha comenzado la segunda vuelta y tenemos margen por delante. Tengo mucha ilusión de poder cambiarla y muchas ganas”.

Factor Mestalla

“Es clave. Lo más importante. Se ha demostrado como el otro día que cuando hay esa conexión y nos sentimos juntos, Mestalla es imparable. Estoy seguro que van a estar ahí porque van a ver motivos para ello. Si nosotros los damos, ellos estarán seguro”.

La tragedia de Valencia

“La más dura de mi carrera. Ha sido mucho tiempo y la situación del equipo es complicada, luego la DANA. Muchas situaciones en contra, pero uno tiene que crecer”.

Récords individuales

“No voy mirando los partidos que voy sumando. Solo trato de ayudar al equipo. El otro día vi la noticia de superar a Claramunt y con todo lo que ha sido es un orgullo. Voy aventajando a jugadores que han marcado una época aquí, no lo pienso en el momento, pero cuando deje de jugar le daré valora a mi carrera. Tengo 29 años y me queda mucho por delante. Trato de disfrutar y lo que tenga que venir, vendrá”.

Copa del Rey

“No molesta para nada. El Valencia CF se ha caracaterizado siempre por ser un equipo copero. Mi mayor y mejor recuerdo es la final de Copa de 2019. La situación en LALIGA es la que es, pero una cosa no quita la otra. Cada partido que salgamos con esta camiseta vamos a defender el escudo de la mejor manera posible”.