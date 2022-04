Gayà: “Podría haber salido y en mi cabeza siempre ha estado que el Valencia es un club grande”

José Luis Gayà Peña (Pedreguer, Alicante, 25 de mayo de 1995) alcanza la disputa de su segunda final copera con el brazalete de capitán en el brazo. No es para menos. Ningún otro jugador representa mejor el sentimiento valencianista. Canterano de cuna, Gayà acumula 288 partidos oficiales con el Valencia CF y 17 internacionalidades con España, para un total de 10 goles y 31 asistencias en su carrera profesional. Líder del vestuario, campeón de Copa en el Villamarín en 2019, sueña con levantar el trofeo como capitán. Seguramente, nadie lo merezca más. En este cara a cara en COPE, Gayà habla de la final, de la petición de entradas que ha tenido y de las posibilidades que tiene el equipo. Y sí, también sobre su futuro. Palabra de capitán.

Cómo está. Qué sensaciones tiene.

“Las sensaciones son muy buenas. Tenemos mucha ilusión de poder alzar este título. Dijimos que iba a ser un objetivo llegar lo más lejos posible y estamos en la final. Después de tres años, hay que disfrutarla. Es lo que voy a intentar trasmitir al equipo. Que disfrutemos de un hecho histórico. Nunca sabes cuándo vas a volver a jugar una final o si la vas a volver a jugar. Lo más importante es disfrutarla, sabiendo lo difícil que va a ser pero confiando en el equipo siempre”.

Para disfrutarla hay que jugarla. Y la va a jugar…

“Sí, claro. Mis sensaciones son buenas. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hemos vuelto antes, ha sido todo dentro lo pautado. Estoy bien, entrenando fuerte para luego poder estar de la mejor manera posible e intentar coger ritmo para estar mejor a ese partido. Me hubiera gustado haber tenido más continuidad para encontrarme mejor pero son cosas que pasan y voy a dar el 200% como suelo hacer siempre pero en una final das siempre aún más ”.

¿Cuántas veces se ha lesionado por forzar y volver antes de tiempo?

“Sí, claro que sí. Lo hice mal la última vez pero a mí me han inculcado que hay que morir en un campo de fútbol y lo trato de hacer así. Hay veces que no puedo más y no puedo más y otras he seguido, teniendo que haber parado. Son cosas del fútbol y cuando me retire podré decir que lo he dado todo en un campo de fútbol y eso me va a quedar”.

"¿El futuro? Lo hablaremos después de la final"DAVID GONZÁLEZ





La vuelta de semifinales no la tenía que haber jugado.

“Sí y me salió mal. Al final me avisaron que era algo que podía pasar y fue mal. También me afectó para no estar con la Selección. Son cosas de las que tengo que aprender”.

Se llegó a obsesionar con estar en esa vuelta de semifinales.

“Sí. En mi cabeza estaba que no me iba a lesionar, que el músculo iba a aguantar. Que se podía hacer el milagro y en ningún momento se me pasó por la cabeza que me iba a hacer daño. Podía pasar pero me encontraba bien. Tenía que ayudar al equipo. Duré 30 minutos y gracias…”.

"Hay veces que no puedo más y no puedo más y otras he seguido"

¿Cuando ganó en 2019 pensó que la siguiente sería “tan pronto”?

“Sabía que sería muy difícil. Una final es muy difícil de jugar y el hecho de estar haciéndolo tres años después no me lo esperaba . Y más después de estos últimos años que no han ido de la mejor manera que queríamos. El hecho de estar aquí me parece algo increíble y lo tenemos que disfrutar todo el mundo porque no sabemos cuándo será la siguiente. Una vez aquí, la queremos ganar y dar una alegría a la afición que tan bien se ha portado estos últimos años y queremos ganarla por ellos”.

Vídeo Gayà: Claro que me gustaría que el VCF estuviera en Champions





No es una final cualquiera para usted: es el capitán…

“Solo de pensarlo me emociono porque sería algo increíble. Pero no me quiero obsesionar con que lo tengo que hacer sí o sí. Eso saldrá solo. Quiero disfrutar del momento y que todo salga bien. Voy a disfrutar al máximo y si lo tengo que hacer será algo increíble porque solo de pensarlo me emociono”.

¿Ha preguntado por el protocolo con su Majestad el Rey?

“No, la verdad es que no. Y tampoco sé si voy a poder levantarla porque es grande de cojones… (Ríe)”.

Todo Pedreguer estará en La Cartuja.

“Sí, el tema de las entradas ha sido increíble lo que he tenido que hacer. He sacado de donde no hay. Viene mucha gente, estamos intentando conseguir alguna más. Todas las que pueda, mi compromiso es grande. Pero no solo por mí. Mi padre, mi madre, mi hermano… lo han hecho mal, ya se lo he dicho (ríe). Mi padre me dice: vamos 14. Mi hermano 15. ¡Ya son 30 entradas solo ellos dos! Tenemos menos que eso para todo. Imagínate todo lo demás, pero bendito problema. Ojalá lo tuviera todos los años”.

"Ha sido increíble lo que he tenido que hacer. He sacado entradas de donde no hay"





Debutó hace 10 años ya, en Llagostera, precisamente en Copa con el Valencia CF.

“Sí, al final son cosas que uno no las valora y cuando van pasando los años, te das cuenta de la trayectoria que llevas. Al final, en el fútbol, solo vives el presente. Yo como jugador, me olvido de todo y solo miro el presente. Y la trayectoria no vale, solo el presente te dice si sigues o si no. Ni en mis mejores sueños podía haber pensado tener casi 300 partidos con 27 años. Estoy muy feliz”.

Lleva varios años siendo tentado por otros equipos. Me da la sensación que aquí es muy feliz y lo único que le falta es mayor estabilidad en el club…

“Sí, es así. Al final, claro que me gustaría que el Valencia estuviera compitiendo en Champions, en UEFA… lo que he vivido durante muchos años. En mi cabeza siempre ha estado que el equipo vuelva. En otros momentos podría haber salido y mi cabeza siempre ha estado que el Valencia es un club grande, que va a jugar competiciones europeas…”.

¿Le desgasta esta situación temporada tras temporada?

“No, no. Sigo teniendo ilusión. Al final, gracias al Valencia soy el jugador que soy y gracias al hecho de poder estar aquí he tenido la suerte de jugar una Eurocopa. A lo mejor si me hubiera ido a otro equipo, no se sabe lo que habría pasado. Soy agradecido, siempre lo he dicho y a intentar seguir creciendo”.

"Gracias al Valencia soy el jugador que soy"

¿Se siente reconocido en el mundo del fútbol?

“Sí, claro que sí. Al final son muchos años, la trayectoria que llevo y claro que me siento respetado”.

¿Cómo ve al equipo?

“Lo veo bien, con ilusión y ganas de jugar esa final y poder ganarla”.

La victoria en semifinales parecía que iba a marcar, un punto de inflexión positivo. Y, sin embargo, se está haciendo largo el camino hasta la final…

“Esos partidos te desgastan un poco a nivel mental, son partidos muy importantes. Y luego cuesta adaptarse a la Liga. Es cierto que, más que en los últimos dos partidos, en los últimos cinco se ha atascado a nivel ofensivo. Porque a nivel defensivo, ha defendido muy bien. Llevamos en siete partidos solo dos goles en contra, que era algo que teníamos que mejorar. Nos toca encontrar ese equilibrio . En una parte de la temporada, somos de los equipos que más goles hemos marcado y también recibimos mucho. Y ahora es lo contrario. Recibimos poco pero generamos poco. Debemos encontrar ese equilibrio para la final; sería ideal”.

Gayà, con el título de Copa del Rey de 2019





Su futuro. Está negociando con el Valencia CF su renovación.

“Está claro que habiendo una cita tan importante como es una final, la opción de levantar un título, no se me pasa otra cosa por la cabeza que no sea ganar esa final. ¿El futuro? Lo hablaremos después de la final”.

¿Ha hablado con Parejo? Para preguntarle como capitán para levantar la Copa…

“(Ríe) No, no. Me alegro por ellos. No he hablado porque estaban ante una cita histórica y no me gusta marear a la gente. No la levanté yo pero tengo varias fotos con ellas y es grande. Si me toca levantarla, espero no liarla”.

"Si me toca levantar la Copa, espero no liarla”

De quién se acordará, si levanta la Copa…