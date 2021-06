Gayà se inclina por el Valencia CF

El valencianismo espera que su capitán deshoje la margarita. En realidad, a Gayà le empujan a decidir cuando, en realidad, de su lado no ha llegado la necesidad de agitar el árbol. Con César Sánchez como director deportivo, el club puso en marcha su renovación. Se sucedieron las reuniones y en septiembre el club presentó una oferta formal con números que mejoraban su situación contractual, en salario y en temporadas. Pero esa oferta fue insuficiente a ojos del lateral. Quedaron en seguir hablando, sin prisas, sin pausas.

Pero empezó el lio. Explotó el asunto Javi Gracia. La temporada empezaba cuesta abajo y nunca llegó a remontar, más bien lo contrario. Así que lo del capitán se congeló hasta que, en el mes de febrero, el club volvió a mostrar su interés por retomar la conversación. Pero el dialogo no fue tan decidido. Gayà no tenía prisa y prefería esperar a que terminase la temporada con un equipo que merodeaba entonces por la zona del descenso. Al club le vino bien la situación. Su propuesta ya no era tan contundente. Había dudas. No por voluntad. La voluntad es que Gayà acabase su carrera en Mestalla. Si no por realidad. La realidad indicaba entonces que el club no podía cerrar la puerta a la posible venta de su mejor activo. En tiempos de penurias deportivas, Gayà apuntaba a la Eurocopa y era de lo poco salvable de una temporada para el olvido. A finales del mes de abril volvieron a hablar. Una charla informal. Un quiero y no puedo. Esperamos y ya hablaremos de la renovación más adelante. El Valencia no pretende hipotecarse a expensas de lo que pueda pasar en el mercado estival. El jugador no tiene prisa, le quedan dos años y a partir de enero empezará a tener la sartén por el mango.





Lo anterior parece una contradicción, pero, no lo es. Y para resolverlo, basta con hacerse varias preguntas:

- ¿El club quisiera renovar a Gayá? Le gustaría.

- ¿El jugador quiere renovar? Le gustaría. Lo ha demostrado sobradamente.

- ¿Es una cuestión económica? No. Ha rechazado ofertas de los clubes más poderosos de Europa que triplicaban su salario en el peor de los casos.

- ¿Está el club en disposición, hoy en día, de afrontar su renovación? No. La incertidumbre y la inestabilidad interna respecto al futuro a corto plazo, hace que el club, a pesar de que Murthy siga avanzando con aparente normalidad, no pueda tomar decisiones tan importantes como la de la renovación de su capitán y buque insignia.

- ¿Tiene prisa el jugador? Ninguna. Tiene contrato hasta junio de 2023. Como ya informamos en Deportes COPE Valencia hace tiempo, la voluntad del futbolista era acabar la temporada, disputar la Eurocopa y entonces analizar cuál es el proyecto que arma el Valencia para la campaña 2021/2022. Será el momento entonces de tomar decisiones. Por si acaso, la primera llamada de José Bordalás nada más desembarcar en el banquillo del Valencia CF, fue al capitán. Declaración de intenciones, sin duda.

- ¿El Valencia contempla la venta del jugador o es intransferible? Una cosa son las voluntades y otra las necesidades. La voluntad del club sería que Gayá continúe abanderando, pero la necesidad lo sitúa como un valioso objeto de deseo y en el club saben que, si llega una oferta interesante, a partir de 20 millones de euros, no podrían ponerse de perfil.

En este escenario, varios clubes han mostrado interés por la situación del jugador. Oferta no ha llegado ninguna al club. Pero esta es, aunque sorprenda, una cuestión menor. Atlético de Madrid o FC Barcelona, contemplan la amistad con Peter Lim como un puente hacia la negociación. Mendes y su vínculo con Miguel Ángel Gil Marín o la relación conocida entre Joan Laporta y el máximo accionista del Valencia CF. Así que es cuestión de convencer al jugador, lo otro, piensan colchoneros y culés, sería pecata minuta. A Simeone le gusta para suplir a Renan Lodi. A Koeman le gusta para reemplazar a Jordi Alba, previa mediación de un viejo conocido, Mateu Alemany.

Pero, una vez más, Gayà le da un giro a la historia. Mientras el Valencia espera que el mercado se anime y los poderosos compitan entre ellos para subir la apuesta, el de Pedreguer se coloca el brazalete del murciélago y piensa en valencianista. El internacional cree que es posible resurgir. Que es casi imposible, repetir una temporada tan mala como la anterior. Es el momento de renacer y Gayà quiere estar al frente de la batalla. No entendería abandonar el barco cuando más se le necesita.





Gayà y Soler quieren capitanear el proyecto de Bordalás





Desde la concentración con la selección española, deja claro en las cámaras de A Punt, que piensa en cumplir su contrato “Me quedan dos años de contrato y espero poder estar mucho más tiempo”. Su futuro está ligado estrechamente a los movimientos del club en este mercado estival. Si hay desbandada, como el año pasado y el equipo se debilita, aparecerán las dudas en la cabeza de Gayà que lo supedita todo al proyecto deportivo. Mientras, aparece, como siempre, la figura de Peter Lim desde Singapur. El interés de clubes importantes puede hacer dudar el pulgar del máximo accionista y un buen día, ejemplos tenemos varios, decidir la venta del lateral internacional ante una suculenta oferta para el singapurense. La realidad, a día de hoy, es que todos los escenarios están abiertos sobre el futuro del capitán valencianista.